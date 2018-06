Marine, parte l’esperimento. Al via la differenziata porta a porta per utenze non domestiche

Martedì, giovedì e sabato il secco residuo; dal lunedì alla domenica l’organico; la carta il mercoledì; gli imballaggi in cartone dal lunedì al sabato; al martedì e venerdì sarà la volta della plastica lunedì e venerdì vetro è metalli.

È stato presentato nella giornata di oggi, presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce il servizio di raccolta differenziata porta a porta che interesserà, per la durata di quattro mesi, le marine del capoluogo.

84 complessi, tra lidi, strutture ricettive, ristoranti ed esercizi commerciali presenti sui 24 km di costa fruiranno del servizio.

“L’iniziativa è nata allo scopo di garantire un maggiore attenzione ai 25 km di costa che fanno capo a Lecce che in estate sono molto affollati e, di conseguenza, producono un quantitativo maggiore di rifiuti”, ha affermato il Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

“Abbiamo attenzionato con particolare urgenza la situazione delle marine e determinato modalità, dettagli tecnici, individuato mezzi e personale, stabiliti gli importi e firmato l’accordo. Siamo già partiti e consegnato ai diretti interessati i depliant che spiegano con esattezza questo nuovo servizio.

Noi cerchiamo sempre di fare il meglio per la comunità, ma una cosa mi preme precisare: qualsiasi progetto inerente la pulizia e il decoro urbano non potrà mai essere efficace fino in fondo se a ciò non si accompagna una condotta da parte dei cittadini finalizzata a non sporcare e a evitare comportamenti che offendono la città”.

“Questo è un primo passaggio a cui abbiamo dato priorità, ma intendiamo portare a termine tutto ciò che abbiamo promesso”, ha dichiarato, invece, l’Assessore all’Ambiente, Carlo Mignone.

“Adesso verificheremo la situazione giorno dopo giorno, trarremo le conclusioni e cercheremo di estendere il servizio anche nelle cosiddette Case Sparse.

Sono pienamente concorde con il Sindaco quando afferma che bisognerebbe dare vita a comportamenti maggiormente evoluti in materia di rifiuti. Spesso ci si lamenta che la città è sporca, ma in molti casi si fa finta di non sapere e si chiudono gli occhi”.

Per eseguire le prestazioni la ditta appaltatrice ha previsto l’impiego di unità di 2° e 3° livelli per sei ore giornaliere e unità di 4° livello per la durata di due ore. È stato previsto altresì il nolo di due auto compattatori doppia camera da 14 mc a carico posteriore e due costipatori Iveco 35 con vasca da 5 mc.

Ultima modifica: 8 giugno 2018 13:21