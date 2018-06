Moto e Scooter d’Epoca, al via il raduno. Appuntamento domenica 1 luglio a Sternatia

Sarà una data da segnare in rosso sul calendario quella dell’1 luglio prossimo per gli appassionati di moto e scooter d’epoca. Nella giornata di domenica, infatti, per loro si svolgerà a Sternatia un appuntamento imperdibile, quello con il 17mo raduno di “Moto e Scooter d’Epoca”.

A più di un anno di distanza dalla storica adunata nazionale delle Vespa a Lecce, il territorio, non nuovo a manifestazioni cicliche che hanno come protagonisti i mezzi di trasporto, si prepara ad ospitare questo nuovo appuntamento con i motori.

Organizzato dal Centro Studi “Chora-Ma”, in collaborazione con il comune della Grecìa, l’evento prenderà il via da Piazza Umberto I, dove si svolgerà l’iscrizione con annessa colazione offerta.

Una volta parcheggiati i mezzi ed effettuata l’iscrizione i partecipanti potranno visitare gratuitamente a piedi: – il Frantoio Ipogeo, situato nei pressi della Porta Filia ed ubicato nel sottosuolo di quello che, un tempo, era il giardino del Palazzo Marchesale Granafei e la sede del Centro Studi “Chora-Ma” sita al piano terra del medesimo palazzo.

Alle ore 11.00 sarà il momento della partenza con gli scooter e le moto d’epoca per raggiungere la località “Madonna degli Angeli” dove si visiterà la chiesetta omonima che in passato faceva parte di un complesso storico francescano risalente al XVI secolo. Qui, inoltre, si svolgerà un piccolo rinfresco per gli iscritti al motoraduno.

Poi ci sarà il rientro in Piazza Umberto I, dove tutti i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione.

Alle 13.00, infine, sarà il momento del pranzo con menù tipico e intrattenimento musicale, per il quale bisognerà prenotare all’atto dell’iscrizione.

Sarà, altresì, allestito un mercatino “Mostra-Scambio” Tutti i mezzi dovranno essere in regola con il codice della strada. È obbligatorio il casco.

Per informazioni: Donato Indino 380.3963801; Domenico Tundo 0836.666344.

Ultima modifica: 27 giugno 2018 9:30