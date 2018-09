Truffa e vendita recensioni false su Tripadvisor, il titolare di Promosalento respinge le accuse. ‘Si tratta di omonimia’

La vicenda ha fatto il giro del web e molto risalto ha avuto negli ambienti internet. Tripadvisor, noto portale web di viaggi, aveva reso nota una sentenza del Tribunale di Lecce che condannava il titolare di un portale di promozione turistica nel Salento.

Il nome dell’azienda fu pubblicato da numerose testate giornalistiche locali e nazionali. Oggi, il proprietario del marchio messo sotto accusa, si difende mediante i suoi legali dicendosi estraneo a quanto gli viene attribuito.

Si tratterebbe di un increscioso caso di omonimia, che ha comportato conseguenze anche personali, oltre che professionali, al signor Calabrese, titolare della ditta individuale.

“Trattasi di un caso di omonimia, ovvero di utilizzo fraudolento e non autorizzato del marchio, che ha determinato e continua a determinare conseguenze negative a carico del sig. Calabrese sia in riferimento alla sua reputazione personale e professionale, sia in relazione alla propria incolumità in ragione delle minacce e degli improperi al medesimo diretti e per le quali ci riserviamo fin da ora l’adozione delle opportune iniziative giudiziarie“. Questo quanto si legge nella nota fatta pervenire alle redazioni dallo studio legale degli avvocati Gabriele Cosimo Rosafio, Valeria Ferraro, Sandro Maggio.

Inoltre, come si legge, “i servizi professionali offerti dal nostro cliente sono del tutto avulsi dalla tipologia di pubblicità oggetto del procedimento penale. Insomma il titolare di Promosalento si dichiara totalmente estraneo alla vicenda resa nota da Tripadvisor al quale, inoltre, è stata inviata la secca smentita affinchè venga adeguatamente diffusa.

