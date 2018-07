La città di Lecce diventa un cantiere, ma il restyling delle strade si farà nelle ore notturne. Le vie interessate

Le polemiche relative alla chiusura delle strade che portano al cuore della città sono state al centro del dibattito politico. E lo sono ancora. Per lavori AQP sono state disposte le chiusure prima di via Cavallotti e poi di viale Otranto, con conseguenti deviazioni del traffico e l’esasperazione degli automobilisti. Ma tant’è.

Come era stato annunciato, proseguono le operazioni di messa in sicurezza e di restyling delle strade cittadine. Per evitare ulteriori disagi alla circolazione – e come avviene in moltissime altre città d’Italia e d’Europa ormai da anni – si scelgono le ore notturne per i nuovi lavori.

Il Piano dell’Amministrazione comunale di manutenzione e rifacimento del manto stradale, quindi, continua e interessa nuove vie della città.

Gli interventi tra fresatura di asfalto, risagoma, tappetino e segnaletica orizzontale di strade risultate particolarmente dissestate dopo apposito censimento, saranno effettuati a partire da mercoledì 18 luglio, nelle ore notturne. Quattro notti per completare i lavori su ciascun tratto interessato, due per la fresatura e due per la bitumazione.

I lavori già effettuati

Le strade già oggetto di restyling sono state: via Lupiae, via Bari, via E. Reale, via B. Moroni, via Vecchia San Pietro in Lama, via G. Giusti, via Duca D’Aosta, via di Porcigliano, via G. Zanardelli, via G. Chiriatti e via dei Ferrari.

I prossimi interventi

I nuovi lavori interesseranno viale dell’Università, via Santa Maria dell’Idria, via G. De Jacobis, via O. Ducas e via G. Massaglia, e in seguito viale G. Grassi (tratto compreso tra via San Pietro in Lama e via Ninfeo).

I lavori notturni cominceranno da Viale dell’Università mercoledì 18 con il rifacimento del manto stradale della corsia che va dall’Obelisco in direzione Porta Rudiae.

I lavori cominceranno alle 22 per concludersi alle ore 6 del mattino quando la strada sarà riaperta al traffico veicolare. Per questo primo tratto sarà disponibile in orario notturno l’alternativa di Via Reale da utilizzare per il deflusso delle automobili. Al termine dei lavori, si interverrà sulla corsia accanto: da Porta Rudiae all’Obelisco. Qui la strada sarà chiusa alle 22 e dalle 21 sarà in vigore il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta delle automobili parcheggiate.

Dopo Viale dell’Università i lavori notturni proseguiranno in Via De Jacobis, Via Santa Maria dell’Idria, Piazzale Rudiae, Via Massaglia e Via Orsini Ducas. Su ogni tratto interessato i lavori dureranno 4 giorni, due per la fresatura e due per la bitumazione.

Al Piano partito a maggio si aggiunge quello già avviato nel mese di marzo dal nucleo operativo del settore Lavori pubblici che ha il compito di effettuare tutte le verifiche sul ripristino del manto stradale a seguito di manomissioni per interventi sui sottoservizi.

Gli addetti stanno continuando ad effettuare i controlli sulle pavimentazioni stradali interessate dagli scavi eseguiti per la posa di cavi a fibre ottiche, tubazioni e sotto servizi in genere e a segnalare alle ditte le eventuali mancate esecuzioni, invitandole ad intervenire in tempi stretti.

Ultima modifica: 17 luglio 2018 11:29