Manca poco alla fine dei disagi, la ex strada statale Nardò-Galatone sarà riaperta al traffico

La ex strada statale 174 che da Nardò conduce a Galatone – chiusa dopo un’ordinanza dell’Anas per ‘permettere’ la costruzione del «cavalcaferrovia» e la sistemazione viaria della direttrice – sarà riaperta al traffico, tra una decina di giorni. Il conto alla rovescia può ufficialmente partire.

È stato il presidente della provincia di Lecce, Antonio Gabellone a riferire la bella notizia durante un incontro informale che si è tenuto, questa mattina, a Palazzo Personè con i Sindaci delle due città interessate, Flavio Filoni e Pippi Mellone.

Di fatto, sta per essere completata la rotatoria in territorio di Galatone (con intervento di bitumazione) che consentirà la riapertura dello svincolo della strada 101 e della vecchia viabilità tra Galatone e Nardò, gestita quest’ultima a senso unico alternato mediante semaforo di cantiere.

La riapertura complessiva a due corsie è prevista per la metà di luglio, quando sarà scritta la parola fine ai disagi lamentati, negli anni, dai pendolari e dai tanti automobilisti che hanno chiesto a gran voce la costruzione del “ponte” per eliminare il blocco che, giocoforza, si creava ogni volta che si chiudevano le sbarre del passaggio a livello. Non sono stati rari, neanche, i casi in cui le ambulanze dirette in ospedale abbiano dovuto ‘aspettare’ il transito del treno.

Nell’ultimo periodo, i lavori a singhiozzo, hanno causato non pochi problemi ai cittadini costretti a intraprendere “percorsi alternativi”, tra strade di campagna e tratti molto più lunghi.

Quasi vent’anni di attesa

La macchina amministrativa più volte si è dovuta fermare di fronte alle procedure legali avviate dai proprietari di immobili interessati dagli espropri. Una interminabile serie di ricorsi e di pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato avevano bloccato l’inizio dei lavori. Fino a febbraio 2017 quando ‘consegnato’ il cantiere all’impresa “Antonio Magno” di Copertino.

Filoni: “La riapertura fa respirare le imprese”

«La riapertura della strada fa respirare le nostre imprese, che certamente in questi mesi hanno molto sofferto per la chiusura dell’arteria. Abbiamo fatto molte sollecitazioni per cercare di ridurre i tempi e alleviare i disagi di tutti» ha dichiarato il Sindaco di Galatone. «Un plauso alla Provincia di Lecce, ai tecnici dell’ente e alla direzione dei lavori, con la quale mi sono confrontato costantemente, nella consapevolezza di quanto sia importante questa strada, soprattutto per le nostre attività commerciali» ha concluso.

Mellone: “Una novità importante”

«Siamo lieti di poter annunciare quanto la Provincia ci ha riferito questa mattina con il presidente Gabellone e con il dirigente, l’ingegnere Corsini. È una novità molto importante per i tanti pendolari tra Nardò e Galatone, per tutti coloro che hanno ragioni di tipo lavorativo, commerciale e personale che la chiusura dell’arteria ha messo a dura prova. Parliamo di un intervento molto complesso e la tempistica inevitabilmente ha imposto una lunga chiusura, comunque nei tempi previsti. Ringrazio la Provincia di Lecce e i nostri due rappresentanti a Palazzo dei Celestini Paola Mita e Antonio Tondo, per il costante impegno su questo fronte» ha dichiarato il primo cittadino di Nardò, Pippi Mellone.

