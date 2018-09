Con “Ricchi di Fantasia” la Puglia torna al cinema dal 27 settembre

La Puglia torna ad essere protagonista del grande cinema italiano con «Ricchi di Fantasia», il film di Francesco Miccichè, dal 27 settembre al cinema. Polignano a Mare e Monopoli (in provincia di Bari), Carovigno (in provincia di Brindisi) e Accadia (in provincia di Foggia) faranno da sfondo alla storia di due amanti, Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli, convinti di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Una commedia on the road, un viaggio verso sud che rievoca il cinema del passato: questo e molto altro è il nuovo lavoro del regista, reduce dal successo ottenuto nel 2015 con «Loro chi?».

La trama

Sergio interpretato da Castellitto è un geometra declassato a carpentiere. Sabrina che ha il volto della bellissima Ferilli è una ex cantante. I due sono amanti, innamoratissimi l’uno dell’altro, ma ‘infelici’ perché non possono stare insieme né lasciarsi alle spalle i rispettivi compagni a causa delle ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Un giorno, all’improvviso, cambia tutto.

I colleghi di Sergio decidono di vendicarsi dei suoi scherzi facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco Sergio, prende coraggio e decide di abbandonare la sua vecchia vita. Convince Sabrina a fuggire con lui e, insieme, partono per un lungo viaggio dalla periferia romana alla Puglia trascinando con loro le rispettive famiglie. I figli di lei (Luigi Imola e Siria Simeoni). La madre, la figlia e il nipote di lui (Valeria Fabrizi, Matilde Gioli e Vincenzo Sebastiani). Tutti insieme, insomma. Quando la verità viene a galla, i due amanti faranno di tutto per cercare di non deludere chi hanno coinvolto nella loro storia.

Nel cast figurano anche Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania, Antonella Attili, Gianfranco Gallo e Paolo Calabresi.

Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, il film è una produzione Italian International Film con Rai Cinema, è una distribuzione 01 Distribution ed è realizzato col supporto logistico di Apulia Film Commission e l’impiego di 31 lavoratori pugliesi.

Ultima modifica: 25 settembre 2018 13:16