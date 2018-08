Dopo ferragosto cresce la richiesta di sangue, Asl Lecce ‘non abbassiamo la guardia’. Dove e quando donare

La solidarietà non va mai in vacanza e per donare il sangue è sempre tempo.

Così, ASL Lecce invita i donatori a non abbassare la guardia, soprattutto nel periodo post-ferragostano.

Quello estivo è un momento delicato perché la richiesta di sangue è alta vista la maggiore presenza sul territorio. Con minori donazioni si rischia di dover intaccare le scorte e per que-sto ASL Lecce chiede a tutti di moltiplicare gli sforzi. L’appello è rivolto ai donatori abituali che già fanno un’opera meritoria ma anche a chi per la prima volta, in modo particolare i giovani, decide di rendersi utile agli altri.

Dove e quando donare

Nei prossimi giorni il calendario delle raccolte straordinarie prevede la presenza delle autoemoteche della ASL in diverse piazze del Salento.

Martedì 21 agosto, dalle 8.30 alle 11.30, raccolta straordinaria di sangue a Lecce, con un’autoemoteca posizionata in piazza Sant’Oronzo;

Sabato 25 agosto (dalle 8 alle 11,30) la raccolta con autoemoteca si svolgerà a Castrignano, a cura dell’Associazione Fratres;

Domenica 26 agosto in programma (sempre dalle 8 alle 11,30) donazioni di sangue presso Fratres di Seclì (autoemoteca), Fidas Nardò, Fidas Noha, Fidas Galatone, Avis Carmiano (sede), Fidas Gallipoli (sede), Fidas Taviano, Fratres Maglie e Fidas Felline.

Si ricorda, comunque, che è sempre possibile recarsi nei Centri Trasfusionali degli Ospedali di Lecce, Gallipoli, Casarano, Copertino e Galatina, dove si effettua la raccolta ordinaria dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 12,30.

In condizioni di buona salute, possono donare tutte le persone dai 18 ai 65 anni che non soffrano o abbiano sofferto di gravi malattie ai vari organi ed apparati, e che pesino più di 50 kg. Gli aspiranti donatori saranno valutati dal medico trasfusionista che deve stabilirne l’ido-neità sulla base dell’anamnesi, dell’esame emocromocitometrico pre-donazione e dei ri-sultati della visita medica.

