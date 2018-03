“Ricordo, Memoria, Lotta. Giustizia per Angelica”. A Parabita, bambini e ragazzi raccontano la legalità

Per la comunità parabitana il 20 marzo è una data che non può essere dimenticata: il 20 marzo del 1991, resta una delle pagine di cronaca più nere del basso Salento perché una madre, Paola Rizzello di 27 anni, venne uccisa insieme alla figlia, Angelica Pirtoli, di appena 2 anni e mezzo. Tutti i ragazzi delle quinte classi della Scuola Primaria e i loro compagni della Secondaria di 1° grado hanno partecipato al laboratorio di legalità, coerente al Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C, promosso dall’associazione “Piazza delle Idee”.

Rigenerazione dei beni confiscati alla mafia

Il percorso, in linea di continuità con quanto già realizzato lo scorso Marzo 2017, si propone di far conoscere ai ragazzi i luoghi e le attività che sono stati oggetto e motivo di rigenerazione di beni confiscati alla mafia, restituiti alla collettività come buona prassi per generare cambiamento. Lo scorso 19 Febbraio i piccoli studenti hanno visitato con molto interesse “Masseria Canali” a Mesagne, gestita dalla cooperativa Libera – Terra – Terre di Puglia. L’obiettivo del progetto è quello di stimolare le riflessioni dei ragazzi, far loro immaginare possibili attività di riutilizzo sociale di tali beni, con particolare riferimento a “Parco Angelica”, mostrando loro esempi virtuosi che operano con successo e che determinano un significativo impatto sociale sul territorio in cui insistono.

Laboratori

I Laboratori didattico-creativi sono stati animati da “Swap Museum” che, al fianco dei docenti di classe, hanno stimolato l’apprendimento cooperativo, il peer to peer e potenziato le competenze di cittadinanza anche mediante l’utilizzo della tecnologia. I prodotti finali del Laboratorio saranno un libro illustrato sulla storia di Angelica Pirtoli e alcuni microvideo su ciò che potrebbe diventare un bene confiscato alla mafia, immaginato dai ragazzi.

Proiezione di cortometraggi

Il 20 marzo alle ore 18:30 presso il Teatro Parrocchiale S. Antonio a Parabita, saranno proiettati i cortometraggi realizzati dai ragazzi e presentata la storia narrata di Angelica Pirtoli; ciò rappresenta un piccolo contributo perchè la comunità non dimentichi quanto accaduto ad Angelica. Ospiti della serata sono: il Rettore del Santuario del S.S.mo Crocifisso in Galatone Don Angelo Corvo, il giornalista Antonio Nicola Pezzuto, il Direttore Biblioteca Arcidiocesi di Brindisi Katiuscia Di Rocco, il portavoce di "Addiopizzotravel" Dario Riccobono, il Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Parabita Antonia Perrone e il Presidente di "Piazza delle Idee" Marco Cataldo.

Ultima modifica: 20 marzo 2018 11:22