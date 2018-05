“Io Posso”, Polizia di Stato e Associazione 2HE rinnovano il protocollo. Ed ora “Tutti al Mare!”

Una piacevole riconferma di quanto già sottoscritto nel 2017 alla presenza del Capo della Polizia, Direttore Centrale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli. Questa mattina, infatti, presso la sede dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato di Galatina, alla presenza del Direttore Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dott. Filippo Dispenza, è stato riconfermato il Protocollo di intesa tra il Ministero dell’Interno – Dipartimento della P.S. e l’Associazione 2HE– Center for Human Health and Environment.

Io Posso

Il Protocollo prevede, per il secondo anno consecutivo, all’interno del progetto “IO POSSO – «La Terrazza “Tutti al Mare!”»” la collaborazione per il servizio di salvamento e assistenza ai bagnanti a cura degli Agenti della Polizia di Stato appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Fiamme Oro che contemplano tra i propri settori sportivi la disciplina del nuoto per salvamento, praticata per fini istituzionali quali la vigilanza e la sicurezza nelle acque marine interne e piscine, unitamente ai colleghi della Squadra Nautica della Questura di Lecce.

Già dal 12 marzo 2012, in seguito alla sottoscrizione della Convenzione con il CIP (Comitato Italiano Paralimpico), l’attività istituzionale delle Fiamme Oro viene svolta in armonia con i principi di tutela della salute attraverso lo sport, anche in favore delle persone affette da disabilità. «La Terrazza “Tutti al Mare!»” è il progetto nato da un’idea dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Gaetano Fuso, in quiescenza poiché costretto alla totale immobilità da una grave patologia invalidante (SLA) e portato avanti dall’Associazione 2HE, nell’ambito del più ampio progetto “IO POSSO”. ‘L’accesso al mare prevede la presenza, in un tratto di spiaggia libera in località San Foca (Comune di Melendugno – Lecce), di una struttura dotata di 9 postazioni (6 per ospiti con disabilità motorie + 3 per ospiti che necessitano inoltre di ventilazione meccanica), di un box infermieristico, di bagni e docce completamente accessibili e di tutti gli ausili per rendere possibile a persone affette da SLA o con altre disabilità neuromotorie l’accesso al mare in tutta sicurezza con i propri cari.

L’Associazione 2HE

Come nelle stagioni trascorse, l’Associazione gode inoltre del sostegno del Comune di Melendugno che, con la sottoscrizione di una Convenzione, ha affidato a 2HE la gestione di un tratto della spiaggia libera del demanio comunale per impiantare l’area attrezzata, di AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), dell’ASL di Lecce e del patrocinio di Libera – Associazione nomi e numeri contro la mafia.

La natura del servizio offerto dall’Associazione 2HE è completamente gratuita e al tempo stesso specializzato nell’assistenza di ospiti affetti da patologie gravemente invalidanti. Tra i servizi assicurati sulla spiaggia si aggiunge così anche quello della presenza di personale per il salvamento con elevata formazione.

Info

Tutte le informazioni sul progetto, sulle modalità per sostenerlo e su come prenotare la propria postazione per la prossima stagione sono disponibili sul sito www.ioposso.eu e sui canali social facebook_iopossoltresla e twitter_@iopossoltreSLA.

Ultima modifica: 7 maggio 2018 21:11