“La città della bicicletta”. Il 12 e 13 maggio, in migliaia a Lecce per Salento Bike Fest 2018

Torna a Lecce Salento Bike Fest, la grande manifestazione che renderà il capoluogo salentino “la città della bicicletta”. Il 12 e 13 maggio saranno due giornate interamente dedicate all’uso della bici attraverso un ricco programma di iniziative che animeranno migliaia di ciclisti, cicloamatori, sportivi e semplici appassionati di tutte le età in ogni angolo della città, dal centro storico alle zone immerse nella natura. Scuola di ciclismo, prove percorsi, ciclogiri nella Lecce fantastica e by night, gare di ciclomeccanica e di lentezza, workshop, teatro, musica, cibo e tanto altro.

Insomma, un modo straordinario ed efficace per diffondere la cultura della bicicletta come mezzo di trasporto intelligente ed ecologico. Per questo torna anche il momento dedicato ai più piccoli, “BIMBIMBICI. Siamo Supereroi: un universo fantastico”, la biciclettata che intende riaffermare il tema della sicurezza e della salute legata al movimento dei più piccoli attraverso gli spostamenti quotidiani.

Bike Village

Il cuore pulsante sarà il Bike Village che sorgerà presso il suggestivo Parco di Belloluogo, con un’area espositiva dove mettere in bella mostra tutto il mondo che ruota attorno alla bicicletta e dove i visitatori potranno soddisfare la loro curiosità riguardo le ultime novità in fatto di biciclette, attrezzature, tecnologie, accessori e servizi. Il village sarà anche luogo di intrattenimento ludico, culturale e musicale con visite guidate, esibizioni, attrazioni, concerti e dj sets. Oltre all’aspetto sportivo, infatti, SBF vuol essere una vera e propria festa con musica, spettacoli e gli stand di food and beverage.

L’obiettivo di Salento Bike Fest, alla sua seconda edizione, è quello di svolgere un’opera di sensibilizzazione rispetto ai temi della mobilità ecosostenibile. Non a caso il secondo giorno della manifestazione (ovvero il 13 maggio) coincide con la Giornata Nazionale della Bicicletta, ricorrenza istituita dal Ministero dell’Ambiente nel 2010, che si celebra in tutta Italia come appuntamento pensato per sensibilizzare e promuovere iniziative a favore di una mobilità ecologica e sostenibile.

Con il patrocinio del Comune di Lecce e della Regione Puglia, Salento Bike Fest vede coinvolte alcune associazioni impegnate sul territorio (FIAB Cicloamici Lecce, le associazioni Zefiro, Ruotando/Ciclofficina Popolare Knos, Salis Bike, Nest Club, Asd Mtb Emission Zero Surbo, Cyclon Lab e Improvvisart).

Infine, l’edizione 2018 è associata al progetto di utilità sociale “Stop ruote sgonfie” con l’obiettivo di donare alla città di Lecce una pompa per biciclette “urbana”, da installare in un punto nevralgico della città e a disposizione di tutti coloro che si spostano in bici. Una sorta di Air Free Station pubblica e gratuita per chi preferisce la bicicletta all’automobile, come forma di mobilità ecosostenibile, per i propri spostamenti. Tutto il programma sul sito www.salentobikefest.com.

La conferenza stampa

“Siamo felici ed orgogliosi – dichiara il presidente di Salento Bike Fest, Salvatore Coluccia, durante la conferenza stama di presentazione dell’iniziativa – perché siamo riusciti ad organizzare una grande manifestazione, coinvolgendo tantissime associazioni che operano quotidianamente sul territorio. Salento Bike Fest è cresciuto e torna rafforzando il suo obiettivo: promuovere l’uso della bicicletta, partendo dai più piccoli, i cittadini del domani. Siamo convinti che questi momenti di straordinaria condivisione possano trasmettere la bellezza del vivere sano”.

“Questa manifestazione – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – rappresenta una delle iniziative con le quali si promuove l’uso della bici in città, si sostengono le utilità sociali della mobilità dolce, si sensibilizzano i giovani all’uso delle due ruote, si rafforza il tema della mobilità in sicurezza, tutti obiettivi perfettamente in linea con le indicazioni strategiche che arrivano anche dall’Unione Europea e recuperate anche attraverso iniziative specifiche dal Ministero dei Trasporti. Obiettivi per noi fondamentali. Per questa ragione, ringrazio tutte le associazioni che si sono affiancate agli organizzatori per la realizzazione di questa due giorni. Sono contento anche che si sia scelto come quartier generale il Parco di Belloluogo, che è uno spazio pubblico al quale teniamo molto e che vogliamo funzioni sempre meglio. Ci auguriamo che camminare a piedi o andare in bicicletta diventi un fatto naturale, e che non faccia più notizia il fatto che un sindaco o un amministratore pubblico usi la bicicletta o le proprie gambe per muoversi”.

“Sono molto contento – dichiara l’assessore al Turismo Paolo Foresio – che questa manifestazione, nata due anni fa dalla passione comune di un gruppo di amici, sia diventata oggi un’iniziativa strutturata che raccoglie numerosi consensi e che mette insieme tanti partner. Un’iniziativa che non è rivolta solo agli appassionati di bicicletta ma a tutti i concittadini che potranno beneficiare delle numerose attività previste per questa due giorni. Noi siamo al fianco dell’organizzazione come lo siamo per tutte quelle iniziative che meritano il sostegno dell’Amministrazione. Inizieremo sin da subito ad organizzare in maniera adeguata l’iniziativa del prossimo anno per fare in modo che questo diventi un appuntamento fisso nella nostra città da inserire in calendario e promuovere sui nostri canali legati al turismo”.

“Siamo lieti di accogliere in città il Salento Bike Fest – dichiara l’assessore all’Ambiente, Carlo Mignone – un importante festival della bicicletta e del vivere green. Promuovere l’uso della bicicletta, soprattutto tra i più giovani, rappresenta un modo per disincentivare l’uso delle auto, liberare la città dal caos e dallo smog e favorire il benessere fisico. Una manifestazione che si svolge in un parco, Parco Belloluogo, che è per noi un importante contenitore in cui promuovere e sostenere attività che vanno nella direzione della tutela dell’ambiente e del vivere sano”.

Ultima modifica: 10 maggio 2018 14:34