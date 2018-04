Nasce “Salento Territorio e Ambiente”, primo Speciality Club Lions della provincia di Lecce

Per una società che esprime, sempre più, nuove necessità a cui si esige di dare risposte urgenti, occorrono nuove visioni e organizzazioni associative più attuali e aderenti al territorio.

Per questi motivi, un gruppo di amici, ha dato vita al primo club Lions con un interesse specifico o, per meglio dire, al primo club Lions di scopo (specialty club), attivo in provincia di Lecce. Il club che vedrà il battesimo ufficiale oggi 7 aprile, si chiamerà “Salento Territorio e Ambiente”.

I Lions specialist

Il Lions specialist è una nuova forma associativa prevista dal Board. Il Lions Salento Territorio e Ambiente avrà come scopo preciso quello della tutela del Territorio, inteso come patrimonio culturale, sociale, sanitario ed economico e la tutela dell’Ambiente.

Spiega ai microfoni di Leccenews24.it, il presidente di “Salento Territorio e Ambiente”, Gianfranco Ruggeri, che “non bisogna equivocare questa finalità e confonderla come ambientalismo tout court, ma occorre pensare che sia quanto mai indispensabile creare il giusto compromesso tra sviluppo economico e rispetto dell’ambiente. Infatti l’uomo non è padrone della natura, ma ne è fruitore, o, mutuando un termine giuridico, affidatario. Rispettare l’ambiente significa, dunque, creare il presupposto per salvaguardare, in primo luogo, la dignità degli altri esseri umani. Tutto ciò, ben si innesta con il rispetto del codice etico dei Lions che pongono come valore fondante il soccorso ai più deboli e la simpatia ai sofferenti. Con il Lions Club Salento Territorio ed Ambiente realizzeremo eventi più in linea anche con una sorta di spending review, senza elefantiaci orpelli ma miranti a creare service per lo sviluppo ed il bene del nostro territorio in primis e quindi della nostra associazione”.

Il Lions Club Salento Territorio ed Ambiente è composto da medici, imprenditori, avvocati, commercianti, ingegneri e da professionisti che lavorano nel campo della manifattura che hanno aderito entusiasticamente all’invito di Gianfranco Ruggeri, mossi da spirito di servizio e dal desiderio di rendersi utili al prossimo.

Save the date

7 aprile 2018. Sicuramente una data importante quella di oggi per Gianfranco Ruggeri e per il Lions Club Salento Territorio Ambiente, omologato il 19 marzo scorso. Un momento denso di rilevante interesse non solo per i fondatori e gli associati ma per tutto il territorio che da oggi potrà contare su nuove energie positive e propositive.

La cerimonia si svolgerà alle 20.00 presso l’Hotel President a Lecce, alla presenza del Governatore del Distretto 108 AB Francesco Antico, che ha sponsorizzato il “Club Salento Territorio ed Ambiente”, del II Vice Governatore Roberto Burano Spagnulo, del Presidente della IV circoscrizione Raffaele Garzia, del Presidente della Zona 17 Pierluigi Aversa e del Lion Guida Filippo Portoghese.

Ultima modifica: 7 aprile 2018 16:44