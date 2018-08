A Salice pronta una nuova area gioco inclusiva, con il ‘Villaggio play center’

Giardini pubblici del Convento “Madonna della Visitazione” di Salice Salentino: pronta la nuova area gioco inclusiva completa di pavimentazione in gomma antitrauma. L’intervento, voluto dall’Amministrazione guidata dal sindaco Tonino Rosato, ha consentito il rifacimento di questa parte del parco al fine di renderla sicura e pienamente fruibile anche da bambini e disabili.

L’area, che sarà inaugurata alle 19.30, comprende anche il nuovo gioco donato dall’associazione locale “Smile”. Si tratta del “Villaggio play center”, con torretta, scivolo e pedane per attività ludica di disabili e normodotati.

«Siamo orgogliosi – dice il sindaco Rosato – di inaugurare la nuova area gioco nella villa del Convento. Ci piace pensare che tutti i bambini abbiano diritto a giocare insieme nei parchi pubblici. E quando hai la fortuna di incontrare un uomo speciale come Paolo Arnesano, allora i desideri diventano doveri e si possono avverare. A lui e all’associazione Smile dobbiamo il dono del “Villaggio Play Center”. L’apertura della prima area ludica inclusiva del nostro paese deve essere motivo di orgoglio e responsabilità, perché da domani la sfida diventa culturale e per vincerla ci servirà tanto, tanto tempo e l’aiuto di mamme, papà, nonne e nonni che porteranno i propri bambini a giocare lì, dove anche i bambini invisibili, i bambini diversi, diventeranno reali e giocheranno come tutti gli altri, insieme a tutti gli altri. Il nostro augurio è di vincere questa sfida, nella speranza che il senso civico di tutti costituisca sempre di più il fondamento della nostra piccola comunità».

Dopo il taglio del nastro e la benedizione dell’area, il programma della serata prevede “baby dance”, animazione e divertimento con gonfiabili per bambini.

Per l’installazione della pavimentazione antitrauma, l’Amministrazione ha investito 21.960 euro, più 597 euro per smontaggio e rimontaggio delle attrezzature ludiche già esistenti.

di Rosario Faggiano

Ultima modifica: 19 agosto 2018 22:38