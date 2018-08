San Lorenzo senza stelle cadenti? Tranquilli, per esprimere i desideri c’è tempo

Un rito che si ripete ogni anno il 10 agosto, quando le Perseidi, famose come le “Lacrime di San Lorenzo”, torneranno a far brillare il cielo. Manca poco alla notte più attesa dell’estate, quella dedicata alle stelle cadenti a cui affidare i propri desideri. E poco importa se non si avvereranno mai. È la magia regalata dalle meteore passeggere che conta: falò in riva al mare, spiagge affollatissime, chitarre strimpellate, canzoni urlate al cielo, birre e naso all’insù, in attesa di ammirare una scia luminosa a cui confidare sogni e segreti. Pochi riescono a sottrarsi.

E per chi ha impegni a San Lorenzo? Beh, non occorre aspettare 365 lunghissimi giorni, ma armarsi di asciugamano e uscire all’aria aperta perché «il picco arriverà nella notte tra il 12 e il 13 agosto».

Per ammirare la pioggia di stelle, pardon, di meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi il consiglio è quello di allontanarsi dalle luci della città. Quest’anno, poi, le condizioni del cielo saranno perfette: la luna nuova, infatti, non intralcerà in alcun modo la visione delle scie luminose.

E sui desideri? Meglio non chiedere l’impossibile.

Ultima modifica: 6 agosto 2018 17:22