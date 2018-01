Come ti cucino il San Valentino: ricette e consigli per innamorati imbranati

San Valentino è alle porte, e non c’è niente di più bello e originale di sorprendere il proprio partner realizzando per lui o per lei qualcosa con le proprie mani. Perché non una romantica cena, con tutte le pietanze a tema fatte in casa?

Se in cucina ci sapete fare ma siete un po’ carenti di fantasia, vi consigliamo di farvi ispirare dalle numerose ricette facili e veloci per la cena di San Valentino che potete trovare sul web: tra dolci raffinati, secondi invitanti e soprattutto dolcetti golosi, potrete facilmente comporre il menù perfetto per la vostra serata.

Se invece siete proprio alle prime armi e non sapete distinguere un colino da una padella, continuate a leggere questo articolo, per trovare qualche consiglio utile per mettere su una cena di san Valentino che sorprenderà anche voi!

Dal menù alla spesa

Il primo passo per preparare la vostra cena di San Valentino è decidere cosa cucinare. Sembra una banalità, ma l’organizzazione è fondamentale per una buona riuscita, sia in cucina che negli altri campi della vita. Prima di accendere il forno e iniziare a mescolare ingredienti a caso, mettetevi quindi a tavolino e pianificate il vostro menù e la relativa lista della spesa. Non sia mai che a metà cottura vi ricordiate di avere dimenticato uno degli ingredienti base!

Gli ingredienti dell’amore

Per aiutarvi nella scelta del vostro menù di San Valentino, tenete presente che ci sono alcuni ingredienti dalle proprietà afrodisiache, perfetti per riscaldare gli animi e l’atmosfera e per condurvi verso un dopo cena a lieto fine.

Partendo dagli antipasti, se non volete spendere un capitale procurandovi delle ostriche, potete cominciare con qualcosa di semplice, ma d’effetto, come preparare delle deliziose tartine con burro, salmone e avocado. Noto per le sue proprietà afrodisiache, conquisterà il vostro partner con il suo gusto dolce a contrasto con la sapidità del salmone, e segnerà il perfetto inizio della vostra cena romantica.

Per il primo piatto, la parola d’ordine è raffinatezza, per cui cosa c’è di meglio di un bel risotto? È un classico della cucina italiana, e anche se dovrete mettere un po’ di attenzione nella preparazione, è un piatto che non delude mai e che si presta a moltissime varianti.

Anche in questo caso potete farvi aiutare da qualche ingrediente e spezia afrodisiaca, per esempio preparando un bel risotto agli asparagi e zafferano, un piatto da veri amatori. Per un’alternativa più fresca, anche un bel risotto al limone e zenzero accenderà i vostri sensi e terrà vivo il vostro appetito fino al dessert.

Considerando che la perfetta cena di San Valentino deve finire con il dessert, con il secondo cercate di tenervi sul leggero, proponendo magari una bella insalatina, magari con l’aggiunta degli ingredienti già citati o l’accompagnamento di un formaggio cremoso.

Per finire in bellezza non può mancare il dolce, meglio se al cioccolato, l’ingrediente segreto di ogni serata di coppia ben riuscita. Se non volete cimentarvi con preparazioni impegnative come torte e cheesecake, potete sempre optare per qualche dolce al cucchiaio, come mousse, budini o i gettonatissimi tortini dal cuore cremoso. Nulla vieta di accompagnare il tutto con le fragole, anch’esse un ingrediente afrodisiaco, e con uno sbuffo di panna o una spolverata di zucchero a velo, per regalare al vostro dessert quel tocco in più da vero ristorante.

Tocchi romantici per scaldare l’atmosfera

È vero che la fortuna aiuta gli audaci, ma se non volete fare figuracce, per il menù vi conviene puntare su piatti semplici da preparare, per avere più tempo per lavorare sull’effetto visivo e sull’atmosfera della cena.

Nella vostra lista della spesa e nel vostro piano della serata, considerate anche quegli accessori che possono rendere una cena normale una cena di San Valentino: pensate per esempio alla musica, ma procuratevi anche delle candele e dei fiori freschi per rendere più accogliente il vostro appartamento.

Sicuramente non dovete trascurare una certa cura nell’apparecchiatura: non è detto che dobbiate per forza comprare piatti, tovaglioli e posate rossi, ma potete studiare degli abbinamenti di colore a tema, o puntare su forme più squadrate, sicuramente più eleganti dei classici piatti rotondi.

Un tocco originale può essere quello di stampare sui tovaglioli un messaggio per il vostro partner o anche un riassunto della storia di San Valentino, un spunto di conversazione originale per ripercorre insieme le origini della festa degli innamorati.

Tra gli accessori che potete procurarvi per rendere più gradevoli tutte le portate, ci sono coccapasta, stampi e stampini a forma di cuore. Potete usarli sia per dare una forma graziosa alle vostre tartine, sia per impiattare il risotto come farebbe uno chef, sia per dare una forma romantica ai vostri dolcetti al cioccolato.

Infine cercate dei bei calici e siate oculati nella scelta del vino, che è un elemento fondamentale per la riuscita della serata. Potete scegliere una bottiglia da pasteggio, adatta al vostro menù, e una di bollicine per il gran finale.

Un gran tocco di classe può essere quello di aprire la vostra cena di San Valentino con un cocktail di benvenuto di vostra invenzione, magari battezzandolo con il nome del vostro partner o di qualcosa che si leghi alla vostra storia. Mi raccomando però di fare molte prove per ottenere un sapore che possa piacere a entrambi.

Ultima modifica: 16 gennaio 2018