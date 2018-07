Sciopero ryanair, cancellati 132 voli in Italia. Disagi anche all’aeroporto del Salento per la giornata di oggi

E’ il più grande sciopero nella storia della compagnia aerea Ryanair. Tra oggi e domani sono 600 i voli cancellati seicento voli e circa 100mila passeggeri rischiano di rimanere a terra.

Si tratta di uno stop a livello europeo e ad essere colpiti maggiormente saranno gli aeroporti di Spagna, Portogallo e Belgio. Ad essere interessata, ma soltanto nella giornata di oggi, anche l’Italia dove la protesta è stata proclamata da Filt Cgil e Uiltrasporti. Sono stati organizzati presidi a Bergamo Orio al Serio, Milano Malpensa, Pisa, Roma Ciampino e Napoli Capodichino.

I motivi dello sciopero

I sindacati le medesime condizioni di lavoro per i dipendenti contrattualizzati e gli interinali e l’applicazione della legislazione di ciascun specifico paese d’impiego. Ryanair, come affermano i rappresentanti dei lavoratori, vorrebbe invece applicare soltanto le norme irlandesi.

Le sigle sindacali italiane accusano il colosso low cost di essere in procinto di modificare i turni del personale, cancellando giorni di riposo e sostituendoli con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto.

L’azienda rassicura gli utenti

Intanto, sul sito Ryanair campeggia il messaggio in cui si legge che l’azienda “si rammarica del fatto che, a causa di azioni di sciopero di una parte del nostro personale di bordo in alcune basi italiane, stiamo avendo oggi (25 Luglio) una serie di problemi con i voli in Italia che ha portato a delle cancellazioni. I clienti interessati sono stati contattati tramite e-mail e SMS per quanto riguarda il loro volo e data l’opzione di un trasferimento gratuito sul prossimo volo disponibile, o di un rimborso completo. Ryanair si scusa sinceramente per eventuali disagi ed inconvenienti causati ai nostri clienti da questa azione di sciopero da parte di un numero minimo del nostro personale di bordo in Italia“.

Tutti coloro che hanno prenotato voli per Bruxelles Charleroi, per la Spagna o il Protogallo, possono controllare lo stato dei voli.

Ultima modifica: 25 luglio 2018 11:59