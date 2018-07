La fisioterapia senza camici bianchi ma con l’acqua del “Mare di tutti”

È nato nel Salento, presso San Foca, al Lido Coiba, un progetto rivolto alle persone affette dalla sclerosi multipla. Il progetto partito lo scorso 10 luglio continua a riscuotere un grande successo.

Un lido attrezzato, uno staff medico e un bravissimo fisioterapista, supportati dalla collaborazione dei volontari dell’Associazione “Sunrise” di Borgagne, consentono di beneficiare della talassoterapia con sedute gratuite di fisioterapia in acqua.

Il mare, per andare oltre ogni ostacolo

La strofa è di una famosissima canzone di Paolo Conte che viene quasi naturale canticchiare davanti al mare infinito: “Onda su onda, il mare ti porterà…”

Quel mare fatto di emozioni, di sensazioni e di incanti che da soli non bastano a raccontare la straordinarietà del mare. Esso stesso, forse, la più grande delle magie.

E questa volta il prodigio lo ha fatto veramente il mare, quel mare che incornicia come un nastro fluttuante la bellezza della nostra terra.

Lo ha fatto alle tante persone che il mare non se lo godevano più, costrette in un letto o su una sedia a rotelle, da una malattia che già dal nome lascia intendere che il suo denominatore comune è quello di moltiplicare i problemi, i dolori ma anche le ansie e i dispiaceri.

Sclerosi multipla, il coraggio di Maria

A promuovere tutto questo Maria De Giovanni, giovane donna affetta da Sclerosi multipla e presidente dell’Associazione Sunrise Italiana Sclerosi Multipla.

Il progetto prevede una visita fisiatrica direttamente in spiaggia in un gazebo medico; subito dopo si va in acqua per la fisioterapia. Sulla spiaggia, due isole per la fisioterapia in acqua con la strumentazione necessaria, job, ciambelle e attrezzature varie. A bordo battigia un cardiologo soccorritore e un infermiere specializzato, tutte figure mediche volute fortemente dalla presidente di Sunrise Maria De Giovanni.

“Ho incontrato tanti ostacoli nella realizzazione di questo progetto, ma non mi sono persa, anche se non avevamo un pulmino, che siamo costretti ad affittare – le parole di Maria, che aggiunge – sono convinta che il mare sia già di per se una cura, se poi si coniuga con la fisioterapia diventa felicità pura. Io ho realizzato ciò che le istituzioni promuovono ma raramente concretizzano. Le difficoltà non mi spaventano e il mare è davvero una terapia”.

Le liste sono lunghissime, le chiamate arrivano da tutta Italia, al momento l’unico posto di mare accessibile con utilizzo di fisioterapia è nel Salento a San Foca. Per usufruire del servizio basta scrivere all’indirizzo mail di sunriseonlus oppure chiamare il numero 327/2003395. Avranno la precedenza tutti i disabili soli e abbandonati.

Il progetto è totalmente autofinanziato dall’Associazione Sunrise e quindi a costo zero per gli utenti.

Il mare di tutti – fisioterapia in acqua. Nessun camice bianco ma solo aria e profumo di mare. E di tanto coraggio.

Ultima modifica: 21 luglio 2018 18:16