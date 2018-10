“La vita Promessa”, ultima puntata della fiction girata in Salento. Ci sarà una seconda stagione?

Chi ha seguito con attenzione «La vita Promessa» e la storia di Carmela, una donna e madre coraggiosa magistralmente interpretata da Luisa Ranieri, attende con ansia la quarta e ultima puntata che andrà in onda, questa sera, su Rai uno.

La fiction, diretta da Ricky Tognazzi e girata anche in Salento, non ha deluso le aspettative dei (quasi) sei milioni di spettatori che l’hanno seguita con attenzione e che ora vogliono sapere se, finalmente, la famiglia Rizzo riuscirà a trovare il lieto fine.

Le anticipazioni

A Little Italy, il quartiere di New York che ospita tutti gli emigranti partiti alla ricerca di fortuna, arriva Rosa (Miriam Dalmazio), una giovane prostituta in cerca di riscatto che ha accettato di sposare Rocco per procura. La donna, una volta conosciuta la famiglia Rizzo, inizierà a nutrire un sentimento forte e sincero per Michele, il primogenito di casa che ricambierà il suo amore. Una passione proibita, ma travolgente che spazzerà via tutti i sensi di colpa.

Maria, invece, è sempre più decisa a lasciare Mosè per tornare col grande amore della sua vita, Alfio.

La “quotidianità” sarà interrotta da Vincenzo Spanò che non ha nessuna intenzione di arrendersi. L’uomo partito dalla Sicilia è riuscito a trovare Carmela.

Girata tra il Salento e la Bulgaria, la serie «è una di quelle ciambelle che ogni tanto riescono col buco» come aveva dichiarato il produttore Roberto Sessa.

Ci sarà una seconda stagione?

Impossibile, dirlo al momento, ma il pubblico di Rai 1che si è appassionato alle avventure o disavventure di questa famiglia siciliana sbarcata in America chiedono a gran voce il rinnovo. Gli ottimi ascolti ottenuti fanno ben sperare.

Ultima modifica: 1 ottobre 2018 19:40