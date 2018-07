Le serie tv non vanno in vacanza, ecco cosa vedere sotto l’ombrellone

Qualcosa durante l’inverno sfugge sempre, senza contare che l’offerta è talmente vasta che è quasi impossibile restare aggiornati su tutto. L’estate è il periodo ‘migliore’ per dedicarsi a quelle serie tv che non avete mai avuto il tempo di vedere o che sono state messe da parte per cause di forza maggiore. Siete in cerca di consigli? Ecco i titoli più chiacchierati…

«La Casa di Carta»

Quei pochi che non hanno ancora visto «La Casa de Papel», la serie tv spagnola ideata da Álex Pina diventata un fenomeno grazie al passaparola del pubblico, dovrebbero affrettarsi. La rapina del secolo alla Zecca dello Stato, architettata dal “Professore” vi terrà incollati allo schermo. Quando arriverete all’ultima puntata, non solo sarete completamente innamorati dei “cattivi” che indossano la maschera di Salvador Dalì, ma cercherete la città che più vi rappresenta per essere come Tokyo, Mosca, Berlino (forse il personaggio più riuscito), Nairobi, Rio, Denver, Helsinki e Oslo. È «un’allegoria della ribellione» ha scritto Le Monde, perché la banda tecnicamente non ruba nulla, non ha intenzione di uccidere nessuno né di far male.

«Suits»

Già era seguitissima come dimostra il fatto che sia giunta alla settima stagione (anzi l’ottava), ma la serie ha conquistato ancor più popolarità quando Rachel Zane ha tolto i panni di avvocato per vestire quelli di moglie del principe Harry. L’addio di Meghan Markle ora duchessa del Sassex ha completamente oscurato quello di Patrick J. Adams, Mike Ross coprotagonista del legal-drama assieme a Gabriel Macht/Harvey Specter. Se avete già visto Suits, guardate White Collar.

«Narcos»

Non c’è nulla di Narcos che non vi piacerà, sigla compresa. È stato definito un «capolavoro di arte moderna». Narra dell’ascesa criminale di Pablo Escobar, interpretato brillantemente dal brasiliano Wagner Moura. “Plata o plomo?” diventerà il vostro modo di dire, anche nella realtà. Con la fine della seconda stagione e la morte del re del Cartello di Medellín, in molti pensavano che il drug-drama si sarebbe concluso. Pensavano male.

Se qualcuno ha ripiegato su O Mecanismo (The Mechanism) un crime liberamente ispirato a uno dei più grossi scandali che abbia mai investito il Brasile, ha fatto bene, ma non c’è paragone.

«Suburra»

Non è «Romanzo Criminale» e non è neppure «Gomorra». Forse non è neanche come il film. È la storia della battaglia, politica e criminale, per conquistare Ostia e trasformarla in un paradiso del gioco d’azzardo. Tre i personaggi principali: Lele, il figlio di un poliziotto che stringe la mano ad Aureliano (Numero Otto nel film), il perdente della famiglia più potente di Ostia e Spadino.

«Orange is the new black»

Impossibile non appassionarsi alle storie melodrammatiche delle detenute del carcere femminile di Litchfield, nel Connecticut. Tutto inizia quando Piper Chapman, una ragazza “normale” proveniente da buona famiglia, viene condannata a 15 mesi di carcere per aver aiutato, molti anni prima, la sua vecchia fidanzata, Alex Vause a trasportare droga. Qualcuno dice che è più bella di House of Cards. Esagera, ma merita.

«Shameless»

Se avete sempre pensato che le famiglie perfette da Mulino Bianco non esistono, ecco… guardate Shameless e le vicende della famiglia Gallagher che vive nello squallido sobborgo di South Side, a Chicago: padre alcolizzato, madre scappata di casa e sei figli che tentano di andare avanti. Nonostante la loro vita sia un completo disastro, in ogni episodio dimostreranno di sapersela pagare e soprattutto di volersi bene in modo pulito.

«Breaking Bad»

Incoronata come una delle migliori serie di tutti i tempi, Breaking Bad racconta l’ascesa criminale Walter White, un anonimo insegnante di Albuquerque che decide di darsi al crimine quando scopre di essere affetto da una grave malattia. Così, comincia a “cucinare” metanfetamina, sfruttando le sue doti e le conoscenze di chimico, insieme ad un ex studente, Jesse.

«Revenge»

Liberamente ispirata al romanzo di Alezandre Dumas, “Il Conte di Montecristo”, Revege è una di quelle serie che quando finisce ti lascia l’amaro in bocca. È la storia di Amanda Clark, che assume l’identità di Emily Thorne per vendicare il padre David Clarke, accusato ingiustamente di aver partecipato a un’azione terroristica. P.S. vi innamorerete di Nolan Ross.

All’elenco potete aggiungere Sense8, Collateral e Claws, un gioiellino. Un altro capolavoro, forse meno conosciuto è Penny Dreadful l’affascinante serie tv creata da John Logan e interpretata da Eva Green, Josh Hartnett e Timothy Dalton.

Ultima modifica: 24 luglio 2018 13:11