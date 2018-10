Si conclude un’importante edizione di Sprech Agorà Design. Appuntamento al 2020

Si conclude oggi, 7 ottobre, l’edizione targata 2018 di Sprech Agorà Design, la Mostra Evento dedicata all’architettura e al design. In mattinata le premiazioni del contest che ha visto una grande partecipazione con oltre 200 progetti giunti sul tavolo della giuria da tutto il mondo.

Giovani designer e aziende hanno trovato, nello splendido contesto architettonico del centro storico, uno spazio di confronto e di dialogo sui temi dell’artigianato, della progettazione, dell’utilizzo di materiali innovativi e sostenibilità ambientale.

Sprech Agorà Design è stata la fase conclusiva del concorso omonimo organizzato in quattro sezioni: Living, dedicata all’arredo d’interni; Stone, a progetti realizzati con la pietra leccese; Textile, a soluzioni d’arredo con l’impiego dei tessuti; Garden incentrata su soluzioni outdoor.

I vincitori del contest 2018

La premiazione si è svolta nella sala del Palazzo Baronale. I giovani designer hanno ricevuto da parte della giuria il riconoscimento del primo, secondo e in alcune sezioni terzo classificato nelle differenti classi di concorso.

Per la sezione Living, il primo premio è stato assegnato ad Aldo Deli che ha vinto con “Magellano”; secondo posto a Nicola D’Apollo per “Bandierine” e terzo posto per “Due” di Giulia Barison e Arianna Fornasari.

Per la sezione Garden, il primo premio è andato a Veera Katariina Raman che ha vinto con “Parrot” (in copertina, ndr), secondo posto ad Alessandra Papetti, Dario Pecorella, Francesca Pitisci, Maurizio Priolo per il progetto “Fyllo sun flow” e terzo posto a “Kite” di Francesca Bernasconi.

Per Textile premiati per Irisun Living, Vera Belikova e Leonardo Mercurio con “Alvi”, per Irisun Raytent, Luigi Napolitano con “Guancione” e per Tensilece, Alessandro Gorla con “Surplace”.

Infine nella sezione Stone per l’Indoor è stato premiato Nicola Labrocca con il progetto “Sospesa” e per l’Outdoor , Carmine De Feo con “Girò”.

Ultime ore, questo pomeriggio, per visitare la mostra dei progetti selezionati, compresi i progetti vincitori e appuntamento al 2020 per un’altra edizione di Sprech Agorà Design.

Ultima modifica: 7 ottobre 2018 15:45