Sicurezza per le guardie mediche, la Asl mette in campo gli autisti per le visite domiciliari e un sistema satelittare

Di sicurezza per i medici che svolgono servizio di guardia medica se ne parla da tempo, gli ultimi episodi raccontati dalla cronaca hanno messo l’acceleratore alle decisioni in merito alla garanzia per l’incolumità degli operatori.

Così, da stasera alle 20 i medici impiegati nelle sedi di guardia medica di tutti e 10 i Distretti Socio Sanitari del Salento potranno contare sulla possibilità di accompagnamento con autista durante le visite domiciliari.

Questo è uno dei punti previsti – tra le altre misure – nel Piano presentato al Prefetto di Lecce e approvato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Un autista e un dispositivo satelittare

Saranno 15 gli autisti impegnati, con altrettante autovetture, distribuiti in maniera strategica sul territorio: 3 a Gagliano del Capo (con Tricase e Ugento), 2 a Campi-Veglie, Lecce-San Cesario e Nardò-Copertino, 1 rispettivamente a Casarano, Gallipoli, Maglie, Galatina, Martano e Poggiardo.

Ma non basta.

Oltre alla presenza di un accompagnatore, la rete messa in atto prevede anche l’impiego di sistemi satellitari per il tracciamento degli itinerari, dispositivi elettronici per assicurare il contatto tra medico e autista in caso di allarme e collegamento con la centrale operativa. Non c’è che dire: un bel passo in avanti.

Riconversione dei Punti di Primo intervento

All’ordine del giorno, per la direzione di via Miglietta, anche la riconversione dei Punti di Primo intervento.

Il Servizio Distrettuale di Continuità Assistenziale comincia a prendere forma e, almeno in questo momento iniziale, sarà caratterizzato dalla coesistenza con le modalità operative dei vecchi Punti di Primo Intervento, che a Campi e Poggiardo sono attivi h12 e a Nardò h24.

A Nardò, Campi e Poggiardo, nel frattempo, continuerà ad essere attivo il servizio di continuità assistenziale ordinario dalle 20 alle 8.

Il Servizio Distrettuale prevede così un ambulatorio infermieristico a supporto del medico e la possibilità di avvalersi dei servizi presenti nei PTA, dal Poliambulatorio (con tutte le branche specialistiche disponibili) al servizio di Diagnostica radiologica e per immagini.

Nuove postazioni mobili del 118

La riconversione dei PPI andrà gradualmente a regime con l’avvio delle nuove postazioni mobili del 118, per le quali, assicurano dalla Asl Lecce, a strettissimo giro (ovvero una decina di giorni) sarà conclusa la procedura amministrativa per l’individuazione dei soggetti che dovranno fornire il servizio.

Si tratta di ambulanze Victor con soccorritori certificati, che andranno a rinforzare le postazioni 118 già presenti e potranno assicurare eventuali trasporti urgenti verso i Pronto Soccorso ospedalieri.

In ultimo, con il completamento della Rete di Emergenza Regionale, il quadro organizzativo sarà definito e Campi salentina disporrà di un’automedica, un’ambulanza India con infermiere e una Victor con soccorritore. Nardò avrà un’ambulanza Mike con medico a bordo, una India e una Victor, mentre Poggiardo conterà su un’ambulanza Mike e una Victor.

Insomma, ci si mobilita per coprire le emergenze estive e non solo.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 17:39