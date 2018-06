Guadagna 400 euro di straordinari: li dona tutti ai poveri. Il bel gesto di un salentino trapiantato in Svizzera

Non è la prima volta che Fernando Grecuccio risponde ‘presente’ agli appelli di solidarietà provenienti dal Salento. Del resto lui, salentino doc, originario di Castrignano del Capo ma da anni residente a Basilea, in Svizzera, è sempre rimasto ancorato alle sue radici, senza mai dimenticare chi – a differenza sua – non riesce a trovare un lavoro per sfamare i propri figli.

Tempo fa, infatti, Fernando decise di “scendere” dalle Alpi per aiutare una giovane mamma salentina che chiedeva sostegno alimentare per le sue bambine. Lui, allora, decise di andare a fare il carico dal supermercato, riempiendo fino a cinque carrelli della spesa, tutti donati alla giovanissima madre.

Questa volta il gesto è ancor più straordinario, nel vero senso della parola. Fernando Grecuccio, infatti, nell’ultimo mese ha collezionato svariate ore di straordinari presso il suo luogo di lavoro, per una cifra complessiva vicina ai 400 euro. Una somma che certamente avrebbe fatto comodo in aggiunta allo stipendio: magari una vacanza estiva, qualche acquisto extra. E invece no: Fernando ha deciso di donare i suoi straordinari all’associazione di volontariato “Pronto Soccorso dei Poveri”.

Un gesto incredibile, spontaneo, e nobilissimo: 400 euro che i volontari hanno speso tutti in generi alimentari, impegnando tutto questo primo sabato di giugno a distribuire i viveri alle tante famiglie bisognose che si rivolgono all’associazione. Dalle ore 7 di questa mattina è iniziata la raccolta di pasta, biscotti, latte e passate di pomodoro, andata avanti fino al pomeriggio. Il risultato? Tante famiglie poco abbienti hanno potuto iniziare al meglio l’estate.

