Sprech firma una nuova edizione di Agorà Design. Martano, capitale della progettazione

Save the date. Dal 3 al 7 ottobre, nel cuore della Grecìa Salentina, a Martano, innovazione e sviluppo in un contenitore d’eccezione: Agorà Design 2018. Architettura e design da tutto il mondo per questo attesissimo evento che incrocia idee, progetti, professionalità e favorisce il dialogo tra nuove generazioni di professionisti e realtà produttive.

Agorà Design

La manifestazione, giunta quest’anno alla XIV edizione, è la seconda targata Sprech Group ed è stata presentata ieri presso la sala consiliare del Comune di Martano.

Il programma dell’evento promuove il confronto sui temi dell’architettura e del design, sulle sfide del futuro, con una particolare attenzione alla funzionalità, alla cura estetica e alla sostenibilità ambientale.

Sprech Group di Pasquale Rescio torna a puntare su estro e genialità di giovani talenti per creare nuove opportunità di sviluppo e di crescita del territorio. La creatività, dunque, come opportunità per giovani designers che potranno misurarsi con realtà internazionali. Calibrata su questo algoritmo, Agorà Design 2018 punta a bissare e superare il successo dello scorso anno.

I concorsi di Agorà Design

Cardine della rassegna sono i concorsi rivolti ai giovani architetti e progettisti che avranno la possibilità di vedere trasformato uno schizzo progettuale in prototipo. Opportunità ulteriore sarà quella di entrare nella linea di produzione di Sprech Group e delle altre aziende partner di questa edizione: Pimar, azienda storica salentina, fondata nel 1880, di estrazione e lavorazione della pietra leccese e la Fratelli Giovanardi, azienda tessile di Mantova che anche quest’anno ha deciso di sposare le finalità della manifestazione. Entrambe le aziende sono promotrici del Made in Italy in tutto il mondo e partecipano con convinzione ed entusiasmo a questo evento che consente di mettere in contatto aziende alla ricerca di nuove idee e giovani progettisti.

L’edizione 2018 di Sprech Agorà Design si divide in quattro sezioni: Agorà LIVING – arredo per interni, Agorà GARDEN – arredo e soluzioni per esterni, a cura di Sprech Group, Agorà STONE – a cura di Pimar, Agorà TEXTILE – a cura di Giovanardi.

La partecipazione registra già numeri importanti che non fanno che confermare le aspettative: sono, infatti, oltre 130 i progetti provenienti da tutto il mondo (anche dalle lontanissime Hawaii) presentati da team o da singoli progettisti, che hanno partecipato a due sezioni del Concorso, Living, Stone e Texile. Per la quarta sezione prevista dal Concorso e denominata Garden i termini per presentare i progetti scadranno il 1° settembre 2018.

La ricerca di nuovi talenti nel campo dell’architettura e del design, che caratterizza il Concorso Agorà Design -Sprech Group, è anche tra gli obiettivi che ha mosso la Regione Puglia nell’azione “Pin – Pugliesi Innovativi”, come ha sottolineato l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione Puglia Raffaele Piemontese, intervenuto ieri alla presentazione della manifestazione.

Martano, capitale del design

I vincitori del Concorso saranno resi noti e premiati durante i giorni della manifestazione, a ottobre prossimo, alla quale prenderanno parte i grandi nomi dell’architettura internazionale. Da Stefano Boeri a Benedetta Tagliabue, direttrice dello studio di architettura internazionale Miralles Tagliabue EMBT; da Michele Lupi, direttore di ICON Design, fondatori di Farm Cultural Park, un centro culturale indipendente con una forte attenzione all’arte contemporanea sito a Favara in Sicilia all’architetto Gerry D’Anza, specializzato nel settore delle strutture leggere, fino a Antonio Diaferia, ingegnere strutturale di Maffeis EngineeringSpA.

Ospiti illustri che insieme al pubblico della manifestazione “troveranno nel centro storico di Martano un salotto naturale e accogliente, orgoglioso di ospitare un evento che oltre a dare chance ai giovani si trasforma in lavoro per le nostre aziende”, ha sottolineato il primo cittadino Fabio Tarantino.

Sprech Group

Sprech Group, di Pasquale Rescio, è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di coperture modulari e tensostrutture. Da sempre promotrice di iniziative volte a creare sviluppo, punta sul design, l’innovazione e la tradizione artigiana anche in questa edizione di Agorà Design.

“L’anno scorso – ha commentato Lucia Rescio di Sprech durante la presentazione – abbiamo avuto la opportunità di conoscere giovani professionisti straordinari. Per questa edizione sono arrivate tante idee da parte di ragazzi che hanno investito in questo concorso credendo in noi e abbiamo in programma incontri, workshop e lectio magistralis con le eccellenze internazionali: tutto questo è di buon auspicio per andare nel mondo rimanendo con i piedi ben saldi nel nostro territorio”.

“Mettere in relazione progettisti e aziende è il nostro intento, le nostre parole d’ordine sono speranza e futuro – ha poi aggiunto il patron della rassegna Pasquale Rescio – perché abbiamo necessità di innovarci e vincere la concorrenza e la standardizzazione globale con la forza delle nuove idee e del Made in Italy. Grazie alla collaborazione con ACAM, associazione di commercianti e artigiani di Martano e il consorzio CO.AR.CA. stiamo mettendo in relazione i progetti che ci arrivano con gli artigiani del posto, dando a questi la possibilità di mettere in produzione alcuni dei modelli presentati”.

Entusiasta anche il consigliere regionale Sergio Blasi che ci ha tenuto a sottolineare che “i pezzi della migliore architettura italiana si incontrano in un piccolo lembo di Salento, in uno dei cento borghi di questo nostro territorio, che conferma ancora una volta di saper declinare l’innovazione senza farsi travolgere dalla modernità spregiudicata, ma anzi riuscendo a rimanere radicato nella propria storia”.

Ultima modifica: 4 luglio 2018 11:59