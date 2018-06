Street Control, le telecamere della polizia municipale controlleranno tutta la città

Il mese si apre con una importante “novità” per gli automobilisti che frequentano il capoluogo barocco. A temere di più il cambiamento saranno, però, solo quei conducenti che – in buona o in cattiva fede – non rispettano le regole del codice della strada.

Già, perché dalla prima settimana di giugno le vetture della polizia municipale che hanno istallato sui loro ‘tetti’ il temuto Street Control monitoreranno tutto il territorio comunale e non più solo alcune ‘strade’, come accedeva in passato. Nessuna zona sarà esclusa, quindi.

Addio al caro, quanto utile “calendario” in cui si elencavano, ad uno ad uno, tutti i viali e le vie di Lecce, interessati dal servizio. Da Lunedì, 4 giugno fino a venerdì 8 giugno – dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 – lo strumento monitorerà tutta la città, con particolare riguardo alle corsie preferenziali. Il compito è quello di sempre: rilevare, in assenza di trasgressore, le violazioni relative alle soste irregolari e agli obblighi di copertura assicurativa e revisione del veicolo.

Cambia il mese e cambiano le regole, ma i consigli restano quelli di sempre: fare attenzione al volante, rispettate il codice della strada, evitare di lasciare l’auto in divieto di sosta solo perché non si ha il tempo né la voglia di trovare uno spazio adeguato per il parcheggio, senza infrangere la segnaletica (tipo il divieto di sosta) né le regole (come la macchina lasciata in doppia e certe volte persino in terza fila).

Ultima modifica: 2 giugno 2018 13:53