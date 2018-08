A Ferragosto tutti al mare, anzi no…piove! Pazienza, il caldo torna nel weekend

Gionata instabile doveva essere e giornata instabile è stata, esattamente come previsto. Questa volta il meteo ha mantenuto le promesse rovinando i piani a molti salentini e turisti pronti a festeggiare il Ferragosto al mare. Ad onor del vero non ha fermato la voglia di divertirsi come dimostrano spiagge e coste, prese letteralmente d’assalto nonostante i nuvoloni nel cielo. Ha solo scombinato un po’ i programmi con gli acquazzoni impovvisi, quanto fastidiosi. Tutta colpa della perturbazione numero due del mese di agosto che, partita da Nord, ha raggiunto le regioni centro-meridionali proprio nel giorno clou dell’estate.

Un maltempo passeggero perché, stando a quanto sostenuto dagli esperti, già domani tornerà il bel tempo. Anche le temperature, scese di qualche grado, continueranno a mantenersi “più fresche”, almeno fino a venerdì quando l’alta pressione tornerà a conquistare la penisola.

Il caldo torna nel weekend

L’anticiclone potrebbe tornare a conquistare l’Italia tra venerdì, 17 e sabato 18 accompagnato dall’inseparabile afa. Di diversi avviso gli esperti del sito ilMeteo.it secondo cui fino a domenica, 19 le giornate saranno come ‘fotocopiate’: tutte instabili, praticamente. Ormai abbiamo imparato cosa significa: mattinate piuttosto soleggiate lasceranno il passo a pomeriggi decisamente temporaleschi. Poi il colpo di scena: una nuova bolla calda promette regalare un fine agosto “bollente” con temperature superiori alla media del periodo. Vedremo…

Ultima modifica: 15 agosto 2018 16:57