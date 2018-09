Per diventare avvocati c’è ancora tempo: nuovo test di ingresso a Giurisprudenza

Nuova opportunità per gli studenti che vogliono intraprendere la strada degli studi giuridici. L’Università del Salento, infatti, ha organizzato un nuovo test di ingresso dedicato a chi coltiva il sogno di diventare avvocato.

La domanda di iscrizione online, che consente di accedere al corso di laurea in Giurisprudenza, scadrà il 18 ottobre. Solo in questo modo sarà possibile sostenere la prova che, invece, si svolgerà il 24 ottobre, dalle 10.00, nell’aula R24 del Dipartimento di Scienze Giuridiche, nel complesso Ecotekne che si affaccia sulla strada che da Lecce conduce alla cittadina universitaria di Monteroni.

Chiunque desideri avere ulteriori informazioni sull’iter da seguire può consultare il bando sul sito www.giurisprudenza.unisalento.it.

I tempi cambiano e anche il corso di Laurea quinquennale in Giurisprudenza che non ha mai perso il suo antico fascino ha deciso di stare al passo, dotandosi di una struttura in parte nuova. La riforma è stata fortemente voluta per offrire nuove opportunità, culturali e professionali agli studenti con l’attivazione di tre diversi curricula.

I percorsi

Il primo percorso, di taglio classico, è orientato verso i tradizionali aspetti del sapere giuridico, ma ricco anche di insegnamenti di tipo tecnico e caratterizzanti. Il secondo verte su tematiche giuridiche correlate all’ambiente e al territorio, che ormai guidano l’agire delle pubbliche amministrazioni e del mondo produttivo. Il terzo è di taglio internazionale ed europeo, destinato fra l’altro a chi aspiri a un’attività presso imprese o istituzioni estere.

La vocazione del Corso di Laurea all’internazionalizzazione è documentata anche dalla possibilità per gli studenti di svolgere periodi di studio all’estero presso oltre 30 sedi europee partner. L’ormai noto Erasmus, insomma. Non solo, il corso prevede numerosi insegnamenti in lingua inglese, laboratori interattivi e tirocini formativi, con un forte collegamento con le istituzioni del territorio.

Pratica forense prima della laurea

A partire da quest’anno, inoltre, grazie alla collaborazione delle associazioni studentesche e dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, gli studenti dell’ultimo anno possono anticipare il tirocinio (della durata complessiva di 18 mesi, che finora l’aspirante avvocato poteva svolgere solo dopo aver conseguito la laurea, affiancando un avvocato professionista) per la pratica forense ad un semestre prima della laurea.

Dopo la laurea le opportunità continuano

Tante anche le opportunità legate ai percorsi post-lauream del Dipartimento di Scienze Giuridiche (diretto dalla Prof. Manolita Francesca): la Scuola per le Professioni Legali, il Dottorato di Ricerca in “Beni privati, pubblici e comuni” e i Master attivi presso lo stesso Dipartimento. Molti dei laureati in Giurisprudenza presso l’ateneo salentino sono risultati vincitori dei concorsi in Magistratura o di altri importanti concorsi pubblici, in numero sempre crescente negli ultimi anni. Il corpo docente è giovane e disponibile, e il futuro giurista trova presso il Corso di Laurea in Giurisprudenza un clima accogliente e ideale per studiare in modo ottimale.

Il bando di Giurisprudenza

Ultima modifica: 26 settembre 2018 12:19