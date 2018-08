Bella più che mai, torna la Regina delle Sagre. Al via la 34^ Festa della Municeddha

Attesa per un anno intero, ecco che riappare, più scintillante che mai, una delle sagre più amate del Salento: la Festa della Municeddha, a Cannole, dal 10 al 13 agosto.

34esima edizione di una festa diventata tradizione, una sagra che porta in tavola il Salento più autentico fatto di pazienza, lentezza e amore per la propria terra.

Festa, Festa, Festa!

A Cannole, per i soci della Pro Loco Cerceto che da mesi hanno lavorato instancabilmente, faticando contro tutto e contro tutti, per realizzare questa 34esima edizione, la Festa della Municeddha è semplicemente “la Festa”. Una Festa che hanno nel cuore; tirata su amorevolmente, come si fa con un figlio.

Mesi e mesi di impegno si condenseranno nelle quattro serate più belle, più divertenti e più saporite che il Salento metta in scena d’estate.

Sul red carpet sfileranno le star più attese: le municeddhe!

Nulla è lasciato al caso. Come una premurosa massaia salentina in vista di un pranzo importante, la Pro Loco sceglie con cura i prodotti a Km 0 e prepara con amore tutti i piatti della tradizione che saranno serviti durante la Festa.

Municeddhe, “alla cannolese”, preparate con un soffritto di cipolla, oppure al sugo o ancora arrostite. E poi pittule, polpette di carne, pitta rustica, antipasto alla contadina, alici e ricotta forte, pezzetti di cavallo al sugo, peperonata e un’ottima grigliata composta da capocollo, cavallo e salsiccia locale. Su tutto scorreranno fiumi di birra e di negroamaro.

La Festa nel DNA

E se per i tanti soci, sempre in prima linea, la Festa della Municeddha cancella ferie e famiglia, per i ragazzi di Cannole, nati e cresciuti in questi 34 anni, la Festa della Municeddha è nel DNA.

Nessuno di loro potrebbe immaginare Cannole senza “la Festa” e, del resto, come dargli torto? Cancellare dall’estate salentina la Festa della Municeddha sarebbe come spegnere una luce che illumina a giorno un territorio che ha bisogno di autenticità, di cuore e di passione per restare vivo.

A questo hanno pensato i giovanissimi soci di Pro Loco Cerceto che dopo l’edizione scorsa della Festa hanno dato vita alla “Pro Loco Young”, pensata per avvicinarsi e per far avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato e dell’associazionismo volto alla promozione del territorio.

Tutti a Cannole

Questa sera, alle 20.00 si accenderanno, dunque, i fari sulla 34^ Festa della Municeddha. E Pro Loco Cerceto ha preparato una sorpresa strepitosa proprio dedicata ai giovani. Nella nuovissima area bar della Festa, coctails, cornetti caldi e i dj-set con la più bella musica per far ballare tutta la piazza fino al mattino.

10-11-12-13 agosto, a Cannole, 34^ Festa della Municeddha

Una Festa spettacolare che non si può raccontare ma che va vissuta e gustata fino in fondo.

PROGRAMMA MUSICALE

Venerdì 10 agosto

Me. Ma. start h.22.00

Tommy Miglietta&Kunteo start h.24.00

Sabato 11 agosto

Sciacuddhuzzi start h.22.00

Nessuna Pretesa start h.24.00

Domenica 12 agosto

Ritmo Binario start h.22.00

Gruppo Folk 2000 start h.24.00

Lunedì 13 agosto

I Scianari start h.22.00

I Paipers start h.24.00

Ultima modifica: 10 agosto 2018 9:29