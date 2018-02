Torna “La Sala” ma con una nuova identità: inaugura AreaLab

Tutti gli aletini conoscono quello spazio interrato sito in Via E.Toti e ribattezzato dai nati negli anni ’80 “La Sala”. Domani, Domenica 25 febbraio l’immobile riaprirà al pubblico e tra i gestori vi sono alcuni dei ragazzi, ormai uomini, che un tempo passavano i pomeriggi tra quelle mura.

Quello che era

Nei primi anni del 2000 “La Sala”, ora AreaLab, era un luogo di aggregazione importante per gli adolescenti della zona ed era gestito da volontari. In quelle stanze molti aletini hanno usato il loro primo Computer o imparato a suonare uno strumento, intrecciato amicizie e dato primi baci tra una partita a biliardino e l’altra.

Quello che è

AreaLab è un Laboratorio Urbano di circa 410mq che ospiterà eventi di vario genere ma anche laboratori e corsi di formazione, workshop e convegni. Teatro, Cineforum, manifestazioni culturali e tanto altro. Importante sarà lo spazio dedicato alla musica, vi è infatti al suo interno una sala prove e registrazione.



I gestori

Nella cabina di regia vi è l’ATS composta dalle associazioni Springo, Mediterranea ed Emys. Partners del progetto sono la ProLoco di Alezio, Associazione di Promozione Sociale GEA, CAT Codici di Avviamento Territoriale, Tabularia Associazione di Promozione Territoriale, Fideliter Exubat, ZeroMeccanico Teatro e Toromeccanica.

Il Progetto



“Vorremmo regalare alla comunità un nuovo punto di partenza per progettare e, perché no, per sognare.” Dichiara Gino Stanca, Presidente dell’Associazione capofila dell’ATS che prosegue “Sognare, ad esempio, di riuscire a formarsi non solo nelle classiche professioni ma anche come artisti e come operatori culturali. Proprio i mestieri dell’Arte e della Cultura sono infatti troppo spesso ed ingiustamente stigmatizzati come professioni minori e questo è inaccettabile se si pensa che il Salento è una terra che dovrebbe basare la sua intera economia precipuamente su Arte, Cultura e Turismo.

I primi eventi resi pubblici



Primo appuntamento è il Workshop del 17 Marzo “Opportunità e Professioni del Turismo” organizzato da CAT Codici di Avviamento Territoriale con il patrocinio di Artis Puglia Sviluppo ed in collaborazione con ITS IOTA (Istituto tecnico superiore per l’Industria dell’ospitalità e del turismo allargato) e con TravelMinds. Avrà poi inizio il 19 Marzo il Corso per Videomaker organizzato da Springo Creative Studio, appuntamento irrinunciabile per chi voglia acquisire gli strumenti fondamentali per raccontare storie attraverso i video.



Per scoprire i progetti inediti di AreaLab non perdetevi l’inaugurazione di domani, appuntamento ad Alezio, in Via E.Toti, alle ore 18.



A cura di Armenia Cotardo

Ultima modifica: 24 febbraio 2018 19:34