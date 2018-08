L’estate sta per finire e a Torre dell’Orso le strade rimangono buie. I residenti non ne possono più

Le segnalazioni sono state tante e non possono rimanere inascoltate. A parlare sono stati i vacanzieri che nel periodo estivo risiedono nella bella marina di Melendugno, Torre dell’Orso.

Ogni anno ce ne è una: prima le aiuole prive di cura che accolgono a luglio turisti e residenti, poi le strade piene di buche. Oggi è la volta dell’illuminazione. Basta farsi un giro di sera nella marina che ospita ogni estate tantissime persone per rendersi conto che moltissime strade sono buie o comunque in penombra.

“Gli impianti sono ormai obsoleti – ci raccontano gli utenti – i lampioni sono appena sufficienti per illuminare pochi metri di marciapiede. Lo scorso anno molti dei pali erano abbattuti, con le plafoniere divelte. Tutto questo a rischio di ingenerare un corto circuito in caso di pioggia battente!”.

In effetti, i lampioni rischiarano appena, con lampadine buone per uso interno. “L’Amministrazione si faccia carico di realizzare un nuovo impianto di illuminazione, con pali adatti ad illuminare le strade come ce ne sono sulle arterie principali. Basta addentrarsi tra le villette, nei passetti e nelle zone più residenziali e meno commerciali che si ha paura a far tornare un figlio da solo la sera – affermano ancora i residenti arrabbiati – La marina di Torre dell’Orso è abitata prevalentemente da famiglie e non se ne può più di avere timore di fare anche soltanto una passeggiata con i bambini nel caso dal buio sbuchi qualche malintenzionato. Le pagine di cronaca non sono certo clementi!”.

Nell’estate in corso sono stati fatti alcuni abbellimenti sul lungomare, anche grazie alla Pro loco, che rendono ancor più bello lo scorcio di costa adriatica. “Ora pensiamo alle cose essenziali – concludono i nostri lettori – ne va della sicurezza di tutti. Lo abbiamo segnalato più volte agli uffici comunali o agli addetti ai lavori, ma nulla”.

Ultima modifica: 21 agosto 2018 8:42