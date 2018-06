Esami Maturità 2018, tutte le tracce della prova di italiano. C’è anche Moro

«Stare tranquilli e non farsi prendere dall’ansia». È questo l’invito del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti agli studenti che, questa mattina, sono alle prese con la prima prova di italiano, forse la più temuta. In attesa del “grande giorno”, i maturandi hanno cercato su internet alcune ‘soffiate’ per affrontare l’esame senza preoccupazioni, ma alla fine le tracce svelate con l’apertura del plico telematico non hanno confermato mai quelle del «toto-tema». O quasi mai…Questa volta, infatti, le previsioni della vigilia sono state tutte confermate.

Analisi del testo (tipologia A)

L’unica sorpresa (forse) è Giorgio Bassani con un brano sulle persecuzioni razziali tratto dal suo libro più famoso «Il Giardino dei Finzi-Contini». Pochi romanzi del Novecento sono riusciti ad entrare nel cuore dei lettori, ma per il libro-capolavoro dello scrittore di origini ebraiche è stato facile grazie all’abbraccio che ha unito le emozioni private ad una storia pubblica.

Saggio breve (tipologia B)

Per la redazione di un saggio breve o di un articolo di giornale, l’ex titolare del Miur, la ministra Valeria Fedeli, ha scelto:

per l’ambito artistico-letterario “I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura” che tra i testi include una poesia di Alda Merini (oltre a Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo, un estratto di Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello e La vita solitaria di Francesco Petrarca e Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper)

“I diversi volti della solitudine nell’arte e nella letteratura” che tra i testi include una poesia di Alda Merini (oltre a Ed è subito sera di Salvatore Quasimodo, un estratto di Uno, nessuno e centomila di Luigi Pirandello e La vita solitaria di Francesco Petrarca e Dickinson e immagini di opere di Giovanni Fattori, Munch, Hopper) per il componimento socio-economico la creatività e la dote d’immaginare, come risultato di talento e caso

la creatività e la dote d’immaginare, come risultato di talento e caso per l’ambito storico-politico masse e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli)

masse e propaganda (con brani di Giulio Chiodi e Andrea Baravelli) per il componimento tecnico-scientifico, invece, è stato scelto il dibattito bioetico sulla clonazione (con un articolo di Elisabetta Intini tratto da Focus.it)

Tema Storico (tipologia C)

La cooperazione internazionale con Alcide De Gasperi e Aldo Moro è al centro del tema storico. Non è una sorpresa. Lo avevano detto i rumor, e lo avevano immaginato gli studenti. L’anniversario dei 40 anni dal rapimento e dalla morte del Presidente della Democrazia Cristiana aveva lasciato aperte molte ‘porte’.

Tema di attualità (tipologia D)

Altra conferma, per il tema di ordine generale è stato scelto il principio dell’uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione. Si basa sull’articolo III: «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali».

Con il suono della campanella, insomma, è cominciato l’ultimo tour de force. La seconda prova scritta è in calendario domani, giovedì 21 giugno, sempre alle ore 8.30 (greco per il liceo classico, matematica per lo scientifico). Lunedì 25 giugno, stesso orario, toccherà all’altrettanto temuta terza prova, predisposta da ciascuna commissione.

Domani il secondo compito scritto che varierà a secondo del tipo di istituto.

Licei

Le materie scelte per la seconda prova sono: Greco per il Liceo classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, anche per l’opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.

Istituti tecnici

Per quel che concerne gli istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing e legislazione per l’indirizzo Agrario.

Istituti professionali

Per i professionali, infine: Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalità alberghiera, Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica; Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica.

Ultima modifica: 20 giugno 2018 11:34