Spostato l’ecocardiografo dall’ospedale di Casarano a quello di Galatina, un trasferimento solo temporaneo

Un trasferimento solo temporaneo, deciso escusivamente per ovviare a un’emergenza che ha colpito il nosocomio di Galatina.

Lo spostamento di un ecocardiografo dall’Ospedale di Casarano a quello di Galatina è solo temporaneo, lo precisa la Asl di Lecce con una nota stampa.

Il motivo della decisione

Nei giorni scorsi si è dovuto far fronte alla necessità di non lasciare la Cardiologia del nosocomio “Santa Caterina Novella” senza alcun ecocardiografo, dato che l’unico in dotazione si è rotto. In attesa dell’acquisto della nuova apparecchiatura, si è proceduto a una sollecita ricognizione nelle altre strutture ospedaliere, riscontrando la disponibilità di tre ecocardiografi nel reparto di Cardiologia dell’Ospedale “Francesco Ferrari”, di cui uno di fascia alta e un altro top di gamma. In un’ottica di efficiente organizzazione e distribuzione delle risorse, la Direzione Sanitaria dell’azienda ha così deciso di spostare un ecocardiografo a Galatina.

“In tal modo – concludono da Via Miglietta – senza assolutamente limitare la capacità di offrire prestazioni dell’Ospedale di Casarano, poiché i due ecocardiografi rimanenti sono più che sufficienti alle sue necessità, si è riusciti ad assicurare anche alla Cardiologia di Galatina la possibilità di sottoporre a ecografia i suoi assistiti. Lo spostamento, val la pena ribadirlo, è di natura temporanea”.

Ultima modifica: 30 maggio 2018 18:52