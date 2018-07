Lanciata l’App “All Salento”. Poche mosse per essere sempre connessi al territorio

Nuova, ma già di grande successo. È l’applicazione che sta spopolando tra i turisti e i cittadini salentini: “All Salento”, l’app che consente di avere sempre a portata di smartphone le indicazioni necessarie per non perdersi nulla e rendere indimenticabile la propria vacanza.

Una delle frasi cult per chi è abituato a smanettare con i vari device mobile è, senza dubbio, “scarica l’applicazione”. Già, perché nell’era dei telefonini intelligenti, tutto passa da lì, e in alcuni casi, le app, se non vitali, sono sicuramente un aiuto indispensabile per focalizzare i servizi di cui si necessita.

Leccenews24.it ha incontrato il giovanissimo imprenditore otrantino Andrea De Benedetto, che ha ideato e sviluppato l’App “All Salento”, un’applicazione che in poco tempo ha conquistato turisti e salentini.

La nostra intervista

Andrea, da cosa nasce l’App “All Salento”?

L’idea nasce per cercare di qualificare e ottimizzare la vita quotidiana di chiunque visiti o viva nel Salento. Ho voluto sviluppare quest’app con la speranza che possa diventare un vero e proprio punto di riferimento nel mio territorio. E’ un progetto che ho autofinanziato, avvalendomi della professionalità di makeitapp che ha reso possibile la mia idea.

Quali sono i risultati raggiunti dal momento del lancio di “All Salento” e quali i tuoi obiettivi?

L’app fin da subito ha riscontrato notevole successo raggiungendo 5000 utenti sia su Apple Store che su Google Play in meno di 30 giorni.

L’obiettivo è raggiungere una mole di utenti sempre maggiore. E, facendo i dovuti scongiuri, spero si possa continuare con questi ritmi.

Quanto c’è da cittadino di Otranto, nell’idea di “All Salento”?

Questo progetto nasce dall’unione di 2 fattori fondamentali: la passione per l’informatica che ho sempre coltivato e studiato avvalendomi di specifici corsi e le aziende commerciali di famiglia site in una delle località turistica tra le più amate della Puglia: la mia Otranto.

Da cittadino otrantino ho vissuto sempre a stretto contatto con visitatori e turisti; è stato proprio questo che mi ha consentito di capire che una piattaforma digitale, in grado di connettere le esigenze di un turista con i servizi del territorio, poteva risultare determinante per professionalizzare sempre di più il nostro modo di fare turismo.

Quindi, un contenitore specifico in cui rintracciare le info necessarie per vivere al meglio la vacanza nel Salento?

Certamente sì. All’interno dell’App si possono, di fatto, trovare tutte le informazioni relative ai luoghi più belli da visitare, alle spiagge, escursioni ed immersioni, alle sagre e ad ogni tipo di manifestazione in programma durante il proprio soggiorno nel Salento.

Per quanto riguarda gli eventi o le discoteche, ove questo sia previsto, sarà anche possibile procedere con l’acquisto del ticket.

Fondamentale, la possibilità di avere sempre a portata di mano, orari e linee dei trasporti pubblici, prenotare un trasporto privato con gli ncc convenzionati oppure conoscere i Pronto Soccorso più vicino e le farmacie di turno.

Inoltre, un sistema di geolocalizzazione consentirà di individuare le attività d’interesse più vicine.

Conoscere e utilizzare gli strumenti della tecnologia può essere certamente utile per scoprire il nostro territorio. Del resto, la tecnologia supporta, oramai, ogni aspetto della nostra vita e se un tempo l’unico strumento per orientarsi in un luogo sconosciuto erano i consigli dei locali oppure quelli di una guida cartacea, oggi un’App turistica, da usare in maniera comoda e veloce sul proprio smartphone, può rendere tutto più semplice e fruibile.

Un consiglio su tutto, quindi: tenersi sempre al passo con le novità.

Ultima modifica: 22 luglio 2018 12:10