Emergenza incendi boschivi e sterpaglie, i “caschi rossi” leccesi ricevuti dal Prefetto

Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, si è tenuto a Lecce l’atteso incontro tra il Prefetto Dott. Claudio Palomba, le Organizzazioni Sindacali ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, Ing. Giuseppe Bennardo. Un incontro fortemente voluto e richiesto dalla UILPA VVF Lecce che inoltrò, poco più di un mese addietro, un’apposita missiva a Sua Eccellenza rappresentando a gran voce le problematiche di soccorso relative all’emergenza incendi boschivi e di sterpaglie che da qui a qualche giorno vedrà colpire il nostro territorio.

Alla richiesta aveva già aderito, lo scorso 9 maggio, il Comune di Lecce, istituendo un tavolo tecnico, propedeutico a quello seguito col Prefetto, e presieduto dagli Assessori all’Ambiente Carlo Mignone ed alla Protezione Civile Sergio Signore. All’incontro, di cui alla presente, la UILPA VVF ha partecipato con il sui esponente più illustre, ovvero il Segretario Nazionale Alessandro Lupo, in foto assieme al segretario regionale Valentino Prezzemolo e al segretario territoriale Alessandro De Giorgi. “Al Prefetto abbiamo sottolineato – scrive in una nota la sigla – quanto emerso dal predetto tavolo tecnico tenuto con il Comune di Lecce, ovvero che l’amministrazione comunale non può ottemperare agli obblighi in termini di prevenzione, controllo e repressione, in materia di incendi boschivi e di sterpaglie, per mancanza di risorse, mezzi e personale“.

“È per questo che abbiamo chiesto a gran voce al Prefetto il Suo intervento – prosegue Alessandro De Giorgi, segretario territoriale di UILPA Lecce – affinché possa mettere nella migliore condizione i comuni a garantire la salubrità dall’ambiente, il decoro e la pulizia delle campagne private e pubbliche. Problematiche che, per dirla tutta avevamo esposto già due anni fa a sua Eccellenza (ma che purtroppo non sono valse a far cambiare lo stato delle cose). Inoltre abbiamo richiesto al Prefetto l’impegno ad intercettare fondi POR per l’acquisto di mezzi, da destinare in comodato d’uso ai VVF“.

In chiusura, di riunione il Prefetto ha inoltre informato i partecipanti al tavolo che “l’incontro odierno, è stato preceduto da una tavola rotonda con tutti i sindaci dei comuni salentini, alla presenza del Comandante provinciale dei VVF e della Dirigente dell’Area P.C. della Prefettura Dott.ssa Mauro, nella quale sua Eccellenza ha rappresentato ai vari primi cittadini, la necessità dei comuni, così come da noi rimarcato, di ottemperare agli obblighi di prevenzione e controllo“. Per questo motivo la Prefettura provvederà a diramare delle ordinanze atte a regolare i compiti e gli obblighi che i comuni dovranno rispettare e far rispettare. “Il Prefetto ci ha inoltre informato che con buone probabilità si riuscirà a far partire i COP e che si provvederà a fornire ai VVF i nominativi dei referenti di ogni comune“. “Inoltre come UILPA VVF abbiamo provveduto a suggerire la possibilità di aiuti da parte di imprenditori privati che possano portare nuove risorse in aggiunta a quelle già stanziate in convenzione. La proposta, accolta con favore dal Prefetto, potrebbe essere fattibile in un piano futuro, per dare vita ad un piano per il soccorso pubblico“.

Sul finire il Prefetto ha pure comunicato che, gli aspetti trattati nel tavolo odierno “sarebbero stati materia di confronto col Vice presidente della regione con delega alla PC Antonio Nunziante così da poter valutare tutte quelle modifiche necessarie e richieste. Infine sua Eccellenza ci informava di aver consegnato ai comuni una check list per la valutazione dell’indice comunale di rischio incendi boschivi e di interfaccia, utile a formare una classifica dei comuni virtuosi“.

“Concludendo, ci riteniamo soddisfatti del lavoro svolto, delle aperture del Prefetto e dell’incontro in generale, convinti che i cambiamenti siano finalmente alla portata. Aspettiamo con fiducia, e nel frattempo, non molliamo di un centimetro, abbiamo il dovere di farlo, per la sicurezza e per la salute dei cittadini salentini e dei lavoratori VVF tutti“.

