Un sacchetto di biglie: il film sull’Olocausto domani al DB d’Essai di Lecce

Il cinema Db d’Essai di Lecce, in occasione del Giorno della Memoria, proietta il film sulla Shoah “Un sacchetto di biglie” di Christian Duguay, la storia di due piccoli fratelli ebrei nella Francia occupata dai nazisti. Nel cast, insieme ai due giovani e bravissimi protagonisti, Dorian Le Clech e Batyste Fleurial Palmieri, ci sono nel ruolo dei genitori,due star del cinema francese come Patrick Bruel e Elsa Zylberstein e lontano dai loro soliti registri leggeri, in ruoli di contorno centrali per la storia, Christian Clavier e Kev Adams.

La trama del film

Due giovani fratelli di origine ebraica, Joseph e Maurice Joffo, vivono in Francia durante gli anni della seconda guerra mondiale. Un giorno il padre dice loro che debbono iniziare un lungo viaggio attraverso il paese per sfuggire alla cattura. Non dovranno mai ammettere, per nessun motivo, di essere ebrei. Inizia per i due bambini un lungo viaggio fra continui pericoli e peripezie. Una volta raggiunto Nizza, si ritroveranno a nascondersi in una colonia, verranno arrestati dopo una sortita in auto con Ferdinand (Kev Adams), giovane ebreo partigiano e si rifugeranno in un paesino, a casa di un inconsapevole collaborazionista.

Il film convince perché riesce a confermare che solo la saggezza innata e l’istinto di sopravvivenza possono davvero agevolare il percorso esistenziale. Un bambino, di fronte ai drammi dell’umanità, deve imparare a conservare parte della sua innocenza e a difendersi. Una pellicola in cui prevale il punto di vista di un fanciullo e del suo sguardo fresco sul mondo che lo circonda. Con i loro pensieri non ancora del tutto consolidati, i fratelli Joffo affronteranno realtà che, inevitabilmente, li segneranno per il resto della vita.

Pellicole che raccontano l’Olocausto

Un sacchetto di biglie si inserisce in un filone abbastanza ricco e importante, quello delle pellicole che toccano il tema dell’Olocausto, rivolgendosi con delicatezza e commozione ai più giovani e alle famiglie, pur senza un’introduzione storica. Resta l’autenticità del racconto e la bellezza delle performance dei due giovani protagonisti capaci di emozionare l’intera platea.

In occasione del Giorno della Memoria, per ricordare tutte le vittime della Shoah, è prevista la proiezione speciale del film e sarà riprodotto domani al Db D’essai,dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Il cinema è un potente alleato per la memoria della società, della comunità tutta, perché ci accompagna, servendosi di differenti sguardi e registri narrativi, per non dimenticare pagini terribili della nostra storia.

di Serena Pacella Coluccia

Ultima modifica: 26 gennaio 2018 19:40