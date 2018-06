Dopo la visita sui luoghi, il report sul terremoto in Centro Italia: domani il seminario degli studenti

Erano partiti poco più di sei mesi fa e ora è il momento di mettere presentare esperienze, studi e analisi, tutte contenute in un report dal titolo “Indagine Visiva dei danni Post Sisma“.

Si tratta dei cinquanta studenti della facoltà di Ingegneria dell’Università del Salento che nell’ottobre scorso erano partiti alla volta del centro Italia (Visto e Camerino) per toccare con mano, e valutare, gli effetti delle varie scosse di terremoto che sconvolsero quel territorio fin dall’agosto 2016.

Ora, tornati a casa pieni di emozioni ed approfondimenti, per i 30 i partecipanti iscritti al corso di laurea triennale in Ingegneria Civile e i 20 iscritti al corso di laurea Magistrale, è il momento di tirare le somme dell’esperienza “Analisi Post sisma dei danni strutturali”.

Gli studenti, coordinati dal supporto scientifico dei Professori del Gruppo di Tecnica delle Costruzioni, hanno creato un report ad hoc che verrà presentato domani, lunedì 4 giugno, nel corso di un seminario tenuto dalla studentessa Lerna Michela e dallo studente Margarito Stefano. Introdurranno la professoressa Maria Antonietta Aiello, l’ing. Alessio Cascardi e il Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, il Prof. Giuseppe Grassi.

“Come Rappresentate degli studenti – spiega Francesco De Micheli – provo soddisfazione per il lavoro svolto in questi mesi con studenti e Professori. Iniziative di questo tipo non possono far altro che mettere in risalto la nostra idea di Università come luogo preferenziale per realizzarsi a partire dalle nostre idee e dai rapporti con compagni di corso e Professori. Abbiamo un reale motivo per continuare ad organizzare iniziative di questo tipo”.

