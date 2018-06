Via dei Ferrari si rifà il look: sarà chiusa al traffico per quattro giorni

Mettere in sicurezza le strade, migliorare la viabilità cittadina e restituire decoro: sono questi gli obiettivi dell’amministrazione comunale guidata da Carlo Salvemini che sta continuano il piano di manutenzione e rifacimento del manto stradale, messo a punto dal settore lavori pubblici del Comune.

La data da segnare in rosso sul calendario, questa volta, è quella di lunedì 4 giugno. Per quattro giorni (questi almeno i programmi, salvo cambiamenti) via dei Ferrari sarà off-limits per via dei lavori di fresatura e successiva bitumazione.

Per permettere agli operai di lavorare in tranquillità dalle 7.00 alle 18.00 (dal 4 all’8 giugno) saranno chiuse al traffico via dei Ferrari, ma anche via Giuseppe Codacci Pisanelli e via Enrico Bozzi. Si procederà al senso unico di circolazione veicolare lungo la via B. Realino, da via Gioacchino Rossini e via di Ussano.

Ultima modifica: 1 giugno 2018 12:06