Risanamento della rete fognaria a Lecce, da lunedì lavori in Viale Otranto. Possibili disagi alla circolazione

Proseguono i lavori di risanamento della rete fognaria che Acquedotto Pugliese sta realizzando lungo uno dei tronconi principali che attraversano la città di Lecce. Con l’avanzamento dell’opera, da martedì 17 luglio sarà riaperto al transito l’incrocio tra Via San Lazzaro e Via Cavallotti.

Da lunedì 16 i lavori si sposteranno sul primo tratto di viale Otranto, tra Viale Marconi all’incrocio con Via Don Minzoni. Su questo tratto i lavori si articoleranno in tre fasi, si concluderanno il 10 agosto e con ogni probabilità, comporteranno, come accaduto in Via Cavallotti, disagi alla circolazione stradale che potrebbe congestionarsi oltremodo, specie negli orari di punta.

Le tre fasi delle operazioni

Nella prima fase il cantiere comporterà la chiusura alla circolazione su Viale Otranto, dall’incrocio con Via Paisiello (alla quale sarà possibile accedere) all’incrocio con viale Marconi. Non si potrà circolare anche in Via De Simone nel tratto che va da Via Cavour a Viale Otranto.

Nella seconda fase Viale Otranto sarà chiusa da Via Brunetti a Via Paisiello. Riaprirà alla circolazione via De Simone e il tratto tra Via Paiesiello e Viale Marconi

Dal 26 luglio al 10 agosto la terza fase: i lavori proseguiranno dall’incrocio tra Via Don Minzoni fino all’incrocio con Via Brunetti.

I percorsi alternativi

Già dalla prima fase, all’altezza dell’incrocio tra viale Otranto e Via Don Minzoni (che sarà chiuso solo all’accesso delle auto solo dalla seconda fase) sarà posta adeguata segnaletica per indicare l’area di cantiere e invitare gli automobilisti ad utilizzare il percorso alternativo. Via Don Minzoni sarà resa a senso unico in uscita nel tratto che va da Viale Otranto a Via Salomi. Le auto che si muovono da Torre del Parco in direzione Viale Otranto saranno obbligate a svoltare a sinistra in via Salomi.

