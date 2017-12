Capodanno con il botto, ma senza botti. A Lecce vietati i fuochi d’artificio

Gli italiani si stanno convincendo che si può festeggiare capodanno con il botto, ma senza botti. Gioco di parole a parte, manca ancora qualche giorno alla notte più lunga dell’anno e, come sempre, sono tanti i comuni che si “preparano” vietando i fuochi d’artificio: troppo pericolosi per le persone, come dimostra la ‘conta’ dei feriti e per gli animali. Anche Lecce, esattamente come le grandi città, è proibito divertirsi usando i prodotti pirotecnici. Lo ha ricordato ai cittadini, l’assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale del Comune di Lecce, Sergio Signore rispolverando il contenuto dell’articolo 26, comma 1 del regolamento di Polizia Urbana “Norme per la sicurezza urbana e per la qualità della vita”, che rende superflua un’ulteriore ordinanza.

Il regolamento dispone il tassativo divieto “a far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo”:

in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno affiggere appositi cartelli pubblicizzanti il divieto ed assicurare, con proprio personale, un’assidua sorveglianza, per il rispetto di quanto sopra, avvertendo tempestivamente, se del caso, le forze dell’ordine

all’interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali (canile, gattile), etc., nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture

in tutte le vie, piazze ed aree pubbliche, ove transitano o siano presenti delle persone.

«Far esplodere petardi non autorizzati può causare danni fisici gravi a chi li fa esplodere e a chi malauguratamente si trova a contatto con le esplosioni – dichiara l’assessore Signore – Per cui mi rivolgo ai genitori: tutelate i vostri ragazzi, invitateli a non usare i petardi. Si può festeggiare il Capodanno con amici e parenti nel rispetto degli altri, tutelando il decoro e la pulizia della città e rispettando i tanti animali domestici che soffrirebbero l’inutile rumore provocato dai botti».

Insomma, se sono quattro anni che non si registrano più decessi a causa dei fuochi artificiali nella notte di San Silvestro vuol dire che qualcosa di buono si è ottenuto da questo tipo di divieti.

Ultima modifica: 27 dicembre 2017 15:49