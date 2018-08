La fortuna torna a bussare in Salento. A Squinzano vinti oltre 62mila euro con il Gioco del Lotto

Ironia della sorte ha vinto nel giorno in cui la città di Lecce ha dato l’addio al celebre Antonio Caputo, in arte “Tonino mani d’oro”, che nel corso di decenni, dal suo botteghino in Piazza S. Oronzo, a milioni di persone, ha dispensato biglietti vincenti della lotteria, primo fra tutti quello dello Lotteria Italia, a metà anni ’80, che si aggiudicò il primo premio della Lotteria Italia collegata alla trasmissione “Fantastico (leggenda vuole che ad acquistarlo fosse stato un dipendente del circo che in quei giorni era impegnato in uno spettacolo nel capoluogo).

La fortuna torna a bussare in Salento, nell’estrazione del 7 agosto 2018 il Gioco del Lotto ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare a Squinzano, dove, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita di ben 62.750 euro con una giocata complessiva di 3 euro.

Il fortunato ha scelto la ruota di Torino, centrando sei Ambi, quattro Terni e una Quaterna. È stato in grado di vincere su ben 11 sorti, grazie a una indovinata ripartizione della propria giocata.

I numeri giocati sono stati 1, 4, 7 e 24.

Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione di ieri sono state infatti distribuite vincite per oltre 11 milioni e 372 mila euro su tutto il territorio nazionale.

Ultima modifica: 8 agosto 2018 14:45