Dieci minuti di “terrore”. Dopo il violento temporale, su Lecce torna la ‘calma’

L’instabilità che caratterizza quest’ultima settimana di giugno aveva fatto mettere in conto la possibilità che si verificassero piogge e acquazzoni, anche “violenti”, come avevano detto gli esperti. Esattamente come il temporale che si è abbattuto, in queste ore, su Lecce. Il cielo sul capoluogo barocco non prometteva nulla di buono fin dal mattino, ma nel giro di dieci minuti si è scatenato l’inferno con pioggia, vento e tuoni.

Chi era al riparo tanto quanto, ma non deve essere stato facile per gli automobilisti o chiunque si sia trovato in strada durante la ‘scarica’. La quantità d’acqua scesa in pochi minuti è stata tanta e ha creato qualche piccolo disagio. Ora il peggio sembra essere passato, ha smesso di piovere e un timido raggio di sole sta già facendo capolino tra le nuvole.

Maltempo anche nella notte

Allagamenti e disagi si sono registrati nella notte in molti comuni del Salento, da Taurisano a Otranto. Non sembra, infatti, di essere in estate. Anche l’asticella della colonnina di mercurio è crollata, arrivando a segnare valori inferiori (anche se leggermente) alla media del periodo. Non si è andati, infatti, oltre i 23 gradi.

Andrà meglio nel weekend quando Caronte riuscirà a impossessarsi della penisola. E lo farà in modo così impetuoso che le temperature schizzeranno fino al tetto dei 40 gradi. Salvo cambiamenti improvvisi a cui il Meteo (purtroppo) ci ha abituato.

«Lo sbalzo termico sarà notevole, anche con 10/15 gradi in più rispetto agli attuali. Passeremo, da temperature sotto media, a valori ben oltre la norma del periodo, con picchi anche di 40°C.E fin qui, tutto normale» si legge su ilMeteo.it, ma si tratterà solo di un fuoco di paglia…

Ultima modifica: 27 giugno 2018 16:17