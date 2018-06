L’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris in visita a Lecce: stretta di mano con i vertici della Giustizia

L’Ambasciatrice del Regno Unito in Italia, Jill Morris, accompagnata dai diplomatici della Ambasciata inglese, ha reso visita al Procuratore Generale della Repubblica di Lecce Antonio Maruccia, accompagnato dall’avvocato generale Ennio Cillo.

Un incontro “molto cordiale” a cui hanno partecipato anche i capi degli uffici giudiziari leccesi, il presidente della Corte di Appello di Lecce, Roberto Tanisi, il procuratore distrettuale antimafia Leonardo Leone De Castris, il presidente del Tribunale Francesco Giardino, e i capi degli uffici minorili, Lucia Rabboni e Maria Cristina Rizzo.

Dopo aver illustrato la realtà giudiziaria salentina e indicato alla diplomatica i terreni di impegno della locale magistratura e i successi conseguiti contro la criminalità organizzata, il procuratore generale Maruccia ha confermato l’impegno dell’autorità giudiziaria a favorire le relazioni con le istituzioni inglesi per garantire ai cittadini del Regno Unito, anche a quelli che vogliono investire nel Salento, le migliori condizioni di permanenza.

Non poteva mancare un momento di confronto per trovare quei temi di collaborazione, specie in materia di sicurezza o della prevenzione del terrorismo.



L’ambasciatrice Morris ha manifestato interesse per la realtà pugliese e salentina sotto diversi i profili, imprenditoriale, turistico, istituzionale.La diplomatica ha anche illustrato le attività del governo inglese per giungere ad accordi che permettano, in relazione alla “Brexit”, di mantenere e migliorare i rapporti tra i due Paesi.

Le bellezze del Salento sono state oggetto di esplicita ammirazione della Ambasciatrice che ha vivamente apprezzato la cordiale accoglienza dei vertici giudiziari leccesi.

Incontro anche con il primo cittadino

Anche il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini ha ricevuto l’ambasciatrice Morris. Accompagnata dal Console Onorario Pierfrancesco Valentini e dal rappresentante per gli Affari Politici dell’Ambasciata britannica Gerardo Kaiser, la rappresentante del Regno Unito è stata accolta a Palazzo Carafa da Via Rubichi, percorrendo la scalinata monumentale e raggiungendo la stanza del primo cittadino. All’incontro ha preso parte anche il vicesindaco Alessandro Delli Noci.

L’economia di Lecce e del territorio salentino, la crescita turistica della città e le prospettive di sviluppo sono state al centro dell’incontro. L’ambasciatrice ha manifestato il suo apprezzamento per la ricchezza storica e architettonica che caratterizza la città, che ha avuto modo di apprezzare di persona. Il Sindaco le ha fatto dono di un pregiato volume sulla storia di Lecce.

