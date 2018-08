Ferragosto di dolore per le vittime di Genova, a Otranto annullato lo spettacolo pirotecnico in onore dei Santi Martiri

E’ un Ferragosto di dolore, null’altro si può dire dopo quanto accaduto ieri a Genova. Il crollo del ponte Morandi ha colpito al cuore la città di Genova e l’Italia intera.

Le agenzie di stampa hanno battuto ora dopo ora il triste e inesorabile bilancio delle vittime che dal numero di 20 sono salite a 37, tra cui 3 minori. Sono circa 15 i feriti, ancora tanti i dispersi.

Un dolore che ha toccato il Paese intero, tra la rabbia per quello che si sarebbe potuto evitare e le polemiche che invitabilmente incalzano.

Non si può rimanere indifferenti davanti a un’ imponente opera che crolla su stessa, spazzando via vittime innocenti. E così, alle parole di cordoglio provenienti da tutta Italia, si sono aggiunte anche quelle del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che, a nome dei pugliesi, si è detto vicino al dolore per le perdite di Genova.

Anche dal Salento sono arrivati segnali di grande commozione e di partecipazione alla pena di queste ore. Il Comune di Otranto, ad esempio, nella giornata di ieri ha comunicato sul proprio sito istituzionale che “lo spettacolo pirotecnico previsto a conclusione dei festeggiamenti in onore dei SS. Martiri di Otranto è stato annullato per esprimere cordoglio e vicinanza alle famiglie che hanno perso i propri cari nel crollo del ponte a Genova”.

Quindi, una notte senza i fuochi tradizionali quella di ieri nella città idruntina e che attraggono ogni anno vacanzieri e turisti da ogni dove. Il silenzio è più consono al dolore.

Ultima modifica: 15 agosto 2018 10:23