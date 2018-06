Quando si dice: amare la propria città. Alcuni volontari puliscono le strade di Trepuzzi ogni settimana

Si danno appuntamento ogni settimana per pulire il proprio paese, la propria cittadina, per spazzare via i rifiuti lasciati in giro dagli incivili.

Così, alcuni ragazzi di Trepuzzi hanno dato seguito al gruppo Facebook “Trepuzzi da Amare” e sono passati dalle parole ai fatti.

Una risposta all’inciviltà, all’abbandono scriteriato dei rifiuti.

Dal gruppo Facebook nascono ogni settimana piccoli eventi dal titolo “meno Rifiuti in città” e in modo volontario ogni quartiere viene ripulito.

La volontà del gruppo di giovani è sotto gli occhi di tutti i concittadini e l’obiettivo è proprio quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza ad un corretto conferimento della spazzatura e non all’ abbandono indiscriminato.

Da Trepuzzi, poi, il gruppo si sposta a Casalabate per la pulizia della marina che a breve diverrà più popolosa.

Amare il territorio che si vive, curandolo e non deturpandolo, questa la chiave di volta per uno sviluppo corretto e questo il leit motiv di alcune simili iniziative che si muovono per il Salento, a cominciare dalle spiagge.

Ultima modifica: 8 giugno 2018 17:09