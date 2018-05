Si sente male dopo aver assunto un farmaco e fumato hashish, brutta avventura per un 15enne in gita

Maggio, tempo di gite scolastiche e si sa, da qualche anni a questa parte è in cima ai cataloghi dei buyer nazionali e internazionale come meta per trascorre le ferie estive e non. Il tutto, non poteva essere diversamente, si ripercuote anche per quel che riguarda i cosiddetti viaggi di istruzione, le gite scolastiche per intenderci.

Sovente si apprende che nel corso di questi viaggi gli alunni sono vittime di qualche imprevisto. Imprevisto che si è verificato a Gallipoli.

Nella nottata appena trascorsa, in un hotel della “Città Bella”, infatti, i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia jonica, sono dovuti intervenire in quanto uno studente di 15 anni ha accusato un malore in seguito all’assunzione di un farmaco e all’uso di hashish.

L’intervento dei Carabinieri è stato provvidenziale. Gli uomini dell’Arma, una volta giunti sul posto, hanno immediatamente allertato i sanitari del 118 che hanno trasportato il giovane presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” dove è stato curato per essere poi dimesso.

L’alunno, successivamente, ha consegnato ai Carabinieri spontaneamente, due pezzi di hashish del peso complessivo di due grammi, acquistati prima della partenza in gita e posti sotto sequestro.

Per il giovane è scattata la segnalazione alla Prefettura.

