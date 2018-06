Ruba iPhone7 in un locale, ma viene incastrato dalle telecamere. In manette 22enne del Gambia

Intorno a mezzanotte della nottata appena trascorsa è giunta una chiamata sulla linea di emergenza “113” da parte di un uomo che ha segnalato un furto avventuto presso un noto esercizio di ristorazione sito in viale Taranto, a opera di un ragazzo di colore.

Alla volante giunta per prima sul posto, la persona che ha effettuato la telefonata alla Questura ha spiegato che poco prima, un ragazzo di colore, aveva rubato un cellulare “iPhone 7”, del costo di 850,00, euro di proprietà di una sua amica fornendo, altresì, la descrizione del giovane.

Gli agenti quindi, una volta raccolta la denuncia, si sono posti alla sua ricerca e proprio poco distante da quel luogo hanno notato una persona che corrispondeva alla descrizione.

Nonostante la perquisizione immediata non abbia consentito di rinvenire alcun cellulare, il fermato è stato condotto in negli uffici di “Viale Otranto”.

Nel frattempo, gli uomini di un’altra volante hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza del locale che avevano ripreso nitidamente il ragazzo. Dalle immagini registrate si è potuta ricostruire senza alcun dubbio anche la dinamica del furto.

Infatti, la registrazione ha consentito di vedere un ragazzo di colore, con maglietta bianca e parte dei slip di colore rosso che fuoriuscivano dai pantaloni, passare davanti al tavolo, dove erano seduti alcuni giovani e, con un gesto improvviso, rubare un telefonino cellulare sul tavolo da una ragazza intenta a cenare.

L’uomo, identificato nella persona di M. D., 22enne del Gambia, riconosciuto come autore del furto anche dalla denunciante è stato tratto in arresto per furto agravato.

Ultima modifica: 9 giugno 2018 12:10