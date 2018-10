Indicato dalle telecamere di sicurezza come l’autore di tre furti, 28enne finisce ai domiciliari. Si indaga su altri colpi

Probabilmente pensava di averla fatta franca o di aver preso tutte le “accortezze” del caso per non essere riconosciuto, ma non è stato così. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, installate nelle zone “prese di mira”, hanno permesso agli uomini in divisa di incastrare Marco Renna, 28enne di Alliste, per almeno tre colpi. Almeno, perché le indagini continueranno anche nei prossimi giorni per verificare se possa essere l’autore anche di altri furti, avvenuti in zona.

Sono stati i carabinieri della stazione di Racale a presentargli il conto, bussando alla porta della sua abitazione con un’ordinanza di cautelare emessa dal Gip del Tribunale Lecce. L’accusa contestata è quella di «furto aggravato».

Le indagini

Le immagini dei sistemi di video-sorveglianza, come detto, hanno permesso ai Carabinieri di raccogliere diverse prove a suo carico che dimostrerebbero la sua colpevolezza. I filmati acquisiti, infatti, hanno incastrato il 28enne per almeno tre episodi. Il primo risale al 5 giugno scorso. Il giovane si era introdotto, intorno alle 15.00, nell’abitazione di un 48enne di Alliste, dopo aver forzato la porta del garage. In qualche modo era riuscito a portare via 30 pacchi di piastrelle in gres porcellanato del valore di circa 500 euro.

Gli altri due colpi, invece, risalgono all’11 agosto. Di notte questa volta. Alle 03:00 aveva preso di mira una “Lavanderia” di Racale, forzando la porta di ingresso. In questo caso si era accontentato del denaro dalla gettoniera. Poco dopo, alle 4.00 ne aveva visitata un’altra, ad Alliste questa volta. Il copione era identico così come il bottino: il denaro dalla gettoniera.

Una volta concluse le formalità di rito, il 28enne è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari.

Le indagini sono tutt’ora in corso per verificare se ha commesso altri furti nella zona.

