Gli sparano a un ginocchio e lo scaricano davanti all’Ospedale di Campi, 28enne di Squinzano accompagnato al Fazzi

Lo hanno lasciato davanti all’ingresso dell’Ospedale di Campi salentina, dove il personale della struttura lo ha trovato in una pozza di sangue. Ferito con un colpo di arma da fuoco al ginocchio sinistro, al momento senza un perché. È accaduto nel pomeriggio, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 16.45.

La vittima, presa solo di striscio, è un 28enne di Squinzano, volto già noto alle forze dell’ordine. Il ragazzo era tornato da poco in libertà, dopo la sua permanenza nel carcere di Borgo San Nicola, dove era finito per alcuni episodi legati allo spaccio di stupefacenti

Senza nome né volto gli autori dell’agguato. Chi abbia aperto il fuoco per inviargli un messaggio “inequivocabile” resta ancora un mistero. Così come non è chiaro se si tratta delle stesse persone che poi lo hanno scaricato a pochi passi dal nosocomio di Campi, sprovvisto del Pronto Soccorso.

Il personale che lo ha soccorso ha immediatamente chiesto l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha accompagnato il ragazzo all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove ha ricevuto le cure del caso. Il 28enne è stato medicato e “ascoltato” dai carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, chiamati a fare luce sull’accaduto.

Le indagini sono ancora in corso.

