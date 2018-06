Durante la perquisizione spuntano fuori 41 grammi di cocaina, 36enne di Alezio ai domiciliari

I guai per Alessandro Tornese, 36enne di Alezio, sono cominciati poco prima dell’alba. Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 4.30 quando i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, lo hanno fermato.

Che cosa abbia ‘insospettito’ gli uomini in divisa non è dato saperlo, fatto è che durante la perquisizione, personale e domiciliare, i dubbi sono diventati certezze.

Durante l’ispezione sono spuntati fuori quattro involucri che contenevano circa 41 grammi di sostanza stupefacente. Era cocaina. Non solo, gli uomini dell’Arma hanno trovato anche un bilancino di precisione, tre forbici e 65 euro in contanti. Tutto sottoposto a sequestro.

Per il 36enne è scattato l’arresto in flagranza di reato con l’accusa di «detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti». Una volta concluse le formalità di rito è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove dovrà restare in regime di arresti domiciliari come disposto dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto.

Ultima modifica: 27 giugno 2018 13:48