Senza permesso di soggiorno, indiano lavorava per un 58enne di Porto Cesareo. Scatta la denuncia

I Carabinieri della Stazione di Muro leccese hanno deferito in stato di libertà M.D., 58enne, nato a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, ma residente a Porto Cesareo. L’accusa che scaturisce da una serie di accertamenti è di lavoro subordinato di manodopera immigrata e favoreggiamento per la permanenza di clandestino o irregolare.

Il tutto ha preso il via l’8 settembre scorso, quando, intorno alle ore 20.00, a Muro Leccese, i militari hanno proceduto al controllo di un cittadino indiano 35enne, senza fissa dimora. L’uomo è risultato sprovvisto di documenti e di permesso di soggiorno.

Successivamente è emerso che l’extracomunitario stava svolgendo attività lavorativa per conto del 58enne.

Il cittadino extracomunitario, sottoposto a fermo per l’identificazione, è stato condotto presso l’ufficio immigrazione della Questura di Lecce per regolarizzare la sua posizione sul territorio italiano e provvedere poi alla sua espulsione.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma.

