Offende e minaccia gli arbitri dopo la gara di basket, scatta il Daspo per un 60enne

Ha assunto reiteratamente comportamenti violenti nel corso di due incontri di pallacanestro e, per questo motivo, è stato destinatario di un provvedimento di Daspo da parte del Questore di Lecce, che adesso lo terrà lontano dalle manifestazioni sportive per due anni.

Gli episodi si sono verificati in due occasioni presso il palazzetto dello sport “Pala Andrea Pasca” di Nardò e, rispettivamente, durante gli incontri di basket “Nuova Pallacanestro Nardò-Ciaurri Mesagne” e “Pallacanestro Frata Nardò-Sicoma Val di Ceppo Perugia”.

Nello specifico, l’uomo, un 60enne, facente parte peraltro del Direttivo della squadra di basket del Nardò, durante l’evento sportivo dell’1 marzo 2018 è intervenuto al termine della partita mentre gli agenti cercavano di far defluire i tifosi della squadra locale per poi consentire l’uscita dagli spogliatoi ai giocatori della compagine avversaria.

In seguito, all’uscita della coppia arbitrale dagli spogliatoi, il 60enne li ha aggrediti, proferendo frasi dal contenuto offensivo e minaccioso. Gli stessi direttori di gara, hanno riferito nella circostanza, di essere stati oggetto di sputi nel corso dell’incontro.

Era stato destinatario di un altro Daspo

L’uomo, già in precedenza destinatario di altro provvedimento D.a.spo per comportamenti illeciti tenuti anche sul campo di calcio in occasione del Campionato Regionale di Eccellenza 2017/2018, in un ulteriore incontro di basket avvenuto in seguito nel corso della stagione sportiva, ha avuto il medesimo atteggiamento violento sul campo di gioco aggredendo verbalmente il personale in servizio con ingiurie e minacce, in particolare all’indirizzo dell’operatore di polizia scientifica, intento a riprendere quanto accadeva.

Il tutto, documentato dalle immagini videoregistrate, è avvenuto alla presenza di pubblico che, istigato dal suo comportamento, iniziato a inveire contro gli uomini delle Forze dell’ordine.

Per tali fatti l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e alla data del 5 settembre scorso il T.A.R. ha respinto l’istanza di sospensione dell’esecuzione del D.a.spo. emesso il 23 marzo 2018 dal Questore di Lecce.

