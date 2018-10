Ai domiciliari costruisce un muro di cinta, 60enne finisce nei guai per abusivismo edilizio

«Abusivismo edilizio». È questa l’accusa che i carabinieri della stazione di Melissano hanno contestato ad un 60enne del posto, A.B. le sue iniziali. L’uomo, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato deferito in stato di libertà dagli uomini in divisa per aver realizzato un muro di cinta senza autorizzazione. Ora, non solo dovrà sospendere i lavori, ma probabilmente sarà costretto a demolirlo.

Gli accertamenti

Il 60enne aveva realizzato un muro di cinta sul terreno che circonda la sua abitazione, in totale assenza di titoli autorizzativi come hanno accertato i militari. L’opera abusiva, alta 2 metri e lunga 81 metri, veniva sottoposta a sequestro.

Non è finita, perché i Carabinieri hanno richiesto al locale Comune l’emissione di un’ordinanza di sospensione dei lavori e di ripristino dello stato dei luoghi.

